Matriculas Abertas Ensino Médio SESI dezembro 27th, 2016 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

Ei, você de 14 a 21 anos! Sabia que as matriculas para o Ensino Médio estão abertas?

Na Escola SESI, os alunos do Ensino Médio com Curso Técnico podem aprender na prática uma profissão, com aulas em tempo integral. Ao fim do curso, o aluno se forma com o certificado do Ensino Médio da Escola SESI, além do diploma de Técnico do SENAI. Essa é a melhor opção para quem deseja uma formação com destaque no mercado de trabalho.

As matriculas estão abertas. As vagas são limitadas!

Informações (64) 3624-4400.