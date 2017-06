Maurilândia: Marconi autoriza R$ 2 milhões para ponte sobre o Rio Verdão junho 21st, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Depois de assinar atos e entregar recursos para melhorias às populações de Bom Jesus de Goiás e Castelândia, o governador Marconi Perillo foi a Maurilândia, também no Sul do Estado, onde liberou para a prefeita, Edjane Alves (PSDB), a primeira parcela (R$ 200 mil) dos R$ 2 milhões do Goiás na Frente. “Eu agradeço, primeiro a Deus, depois ao governador Marconi Perillo. Eu quero honrar a Deus, diante de todos, pelo meu terceiro mandato porque Ele merece toda honra e glória”, ressaltou a prefeita. Ao final do evento, o governador almoçou com o povo que o recebeu de braços abertos, ouviu suas histórias, reivindicações, tirou fotos e distribuiu autógrafos.

Marconi frisou que seu governo faz muitas obras, “mas nós sempre colocamos à frente as pessoas mais humildes, assim como e a minha origem. É por isso que Deus tem nos abençoado. Só vale a pena fazer política se for para fazer o bem”, assinalou.

O vice-governador José Eliton ressaltou o carinho com que foi recebido pelo povo da cidade: “Maurilândia é diferente. Que povo carinhoso! Eu sinto uma forte emoção quando venho aqui. Que energia contagiante!”.

Maurilândia tem 54 anos de emancipação, aproximadamente 13 mil habitantes, e fica a 248 quilômetros de Goiânia. A população recepcionou o governador na Praça da Matriz e o que chamou a atenção foi o grande número de jovens conectados com os acontecimentos políticos do Estado. “O povo de Maurilandia é eternamente grato pelo que o senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer pela cidade. No total, o governo vai investir quase R$ 8 milhões em Maurilândia. O senhor ‘Marconi Perillo’ é o melhor governador de todos os tempos”, frisou a prefeita.

O deputado federal Heuler Cruvinel (PDS) lembrou que os recursos liberados por Marconi serão aplicados também na construção da ponte sobre o Rio Verdão. “Eu quero destacar a importância do recurso liberado pelo governador para construir a ponte sobre o Rio Verdão. O povo de Maurilândia é grato por essa obra que vai tirar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade”, pontuou. O governador afirmou que em 15 dias a Agetop deve licitar a obra, que será feita até o ano que vem.

Primeira disputa ao governo – Ao rememorar a primeira disputa de Marconi ao Governo de Goiás, o vice-governador José Eliton disse que a prefeita lembrou que, “em sua primeira disputa ao governo, Marconi tinha apenas 3% das intenções de voto, e foi chamado de louco por muitos. Ele não era louco. Ele era determinado, destemido e trabalhador. Hoje colhemos os frutos daquela disputa, pois Goiás avançou e está entre os estados mais prósperos do país”.

Goiás na Frente – A prefeita Edjane Alves lembrou que “até setembro” o governador vai a todos os municípios para estar ao lado dos moradores de cada cidade, de cada bairro. “Sabemos que o Brasil está em crise, mas Goiás está na frente, com os pagamentos em dia, com obras em todo o Estado e com programas sociais que serviram de modelo para o Governo Federal”, observou.

“Esse é o maior o investimento da história de Goiás e, no momento, o maior do Brasil, ouvindo, antes de tudo, os moradores de cada cidade, ao lado dos prefeitos”, destacou o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB).

O deputado estadual Álvaro Guimarães (PR) salientou que a Assembleia Legislativa tem sido parceira do governo na aprovação dos projetos que visam o desenvolvimento do Estado “porque os interesses da população estão acima dos interesses partidários”.