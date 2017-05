Ministro das Cidades anuncia a retomada das obras do Sistema Produtor Corumbá maio 10th, 2017 Diretor Nacional Google+ LinkedIn Pinterest

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, vai anunciar nesta quinta-feira (11) a retomada das obras do Sistema Produtor Corumbá. O projeto é uma iniciativa dos governos de Goiás e do Distrito Federal, e está sendo executado pelo Consórcio Corumbá – Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) e pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

O empreendimento conta com recursos de R$ 85,32 milhões do Orçamento Geral da União, aporte de R$ 32 milhões de contrapartida estadual, totalizando R$ 117,3 milhões.

As obras, que compreendem a captação de água no reservatório Corumbá IV, estação de bombeamento em Luziânia e 12,7 km de uma adutora, bem como a Estação de Tratamento de Água em Valparaíso e os 15,3 km restantes da mesma adutora, estavam suspensas aguardando parecer do Ministério Público Federal para liberação dos recursos.

Estima-se que 1,3 milhão de habitantes no Distrito Federal e municípios goianos do Entorno (Novo Gama, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental) sejam beneficiadas com as obras.

Participam também do evento, o secretário Nacional de Saneamento Ambiental, Olavo de Andrade; os governadores de Goiás e do Distrito Federal, Marconi Perillo e Rodrigo Rollemberg, respectivamente, os presidentes da Saneago, Jalles Fontoura, e da Caesb, Mauricio Ludovice.

Serviço

Anúncio de retomada das obras do Sistema Produtor Corumbá

Data: Quinta-feira (11)

Horário: 10h30

Local: Estação de Tratamento de Água Valparaíso – BR-040 entre os KM 05 e 06, em Valparaíso de Goiás.