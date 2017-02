Mitos e verdades no uso de suplementos alimentares para adultos fevereiro 10th, 2017 Diretor Saúde Google+ LinkedIn Pinterest

Nutricionista esclarece e desmistifica o uso adulto de suplementos alimentares aliado à pratica de exercícios físicos

O uso de suplementação é cada vez mais comum entre os jovens, sobretudo os frequentadores de academias, mas com o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, esses produtos vêm sendo procurados por adultos e idosos preocupados com qualidade de vida, prevenção e manutenção da saúde muscular.

“Além de se exercitar menos, na terceira idade as pessoas tendem a consumir menos proteínas, o que faz com que percam massa e força muscular”, afirma Myrian Najas, nutricionista e professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e complementa: “seguida dessa fragilidade muscular vem a perda da independência e as possíveis hospitalizações”. A suplementação alimentar, quando ministrada de maneira adequada, com orientação médica ou nutricional, auxilia o adulto e o idoso na prevenção e cura de doenças como a Sarcopenia – perda de funcionalidade dos músculos, força e massa muscular – aumentando a qualidade de vida dessas pessoas.

Confira abaixo mitos e verdades a respeito da suplementação esclarecidos pela nutricionista.

TOMAR SUPLEMENTO ENGORDA

MITO – Quando consumido na quantidade correta, acompanhado de uma alimentação balanceada, com orientação médica ou nutricional e associado à prática de exercícios físicos a suplementação é muito bem-vinda na prevenção da perda e construção de massa muscular

SÓ QUEM FAZ ATIVIDADE FÍSICA PODE TOMAR SUPLEMENTAÇÃO

VERDADE – Fazer uso de suplementação alimentar e não praticar atividade física não é efetivo, pois a quantidade superior de proteínas ingeridas com o uso do suplemento não será impulsionada para ser transformada em músculo e será eliminada pelo organismo.

SUPLEMENTO ALIMENTAR FAZ MAL PARA O RIM

MITO – A não ser para aqueles indivíduos que possuem alguma doença renal crônica e por isso apresentam dificuldade para filtrar grandes quantidades de proteínas, a associação do suplemento alimentar à pratica de exercícios, sobretudo para indivíduos adultos, é indicada pois auxilia na prevenção e cura da Sarcopenia.

SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO TEM CONTRAINDICAÇÃO

VERDADE – Qualquer pessoa adulta e saudável que esteja interessada em investir em qualidade de vida, recuperação ou ganho de massa muscular pode fazer uso de suplementação. Entretanto, indivíduos acometidos por algumas doenças hepáticas, gastrointestinais ou renais graves necessitam de orientação médica e nutricional antes de iniciar qualquer tratamento de suplementação.

SUPLEMENTO ALIMENTAR SUBSTITUI UMA REFEIÇÃO

MITO – A suplementação não substitui a dieta alimentar regular. Deve-se aliar o consumo do suplemento à um cardápio balanceado e à pratica de exercícios, para que assim, seja melhor aproveitado.

