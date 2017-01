Morre Idis Paulo de Queiroz, advogado jataiense janeiro 26th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Um dos mais conhecidos advogado de Jataí, Idis Paulo de Queiroz, de 70 anos, faleceu nesta quinta-feira, no Instituto do Rim, em Goiânia, onde foi submetido a cirurgia. Ele foi baleado na cabeça enquanto dormia, por seu próprio filho, de 21 anos, e que tem o mesmo nome do pai. Junior, como é conhecido, confessou ter cometido o crime e foi preso logo em seguida.

O crime aconteceu na quarta-feira (25), em Jataí, onde a vítima morava. Idis chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Jataí. Porém, devido à gravidade, foi encaminhado para o Instituto dos Rim, em Goiânia, onde estava internado da UTI.

De acordo com a PM, ao chegar ao local, a corporação percebeu que o filho do advogado estava inquieto e impediu que ele deixasse a residência. “O possível autor estava na iminência de fugir. Com essa perspicácia, a equipe conseguiu evitar que ele fugisse. Ele [jovem] contou que se apossou de uma arma de fogo que estava sobre um guarda-roupa. Segundo informações, essa arma seria da própria vítima. [O rapaz] foi ao quarto onde o pai se encontrava dormindo e efetuou um disparo contra a cabeça do mesmo”, contou o capitão da PM, Valter de Souza.

Segundo o policial, o jovem detido foi preso e mencionou que escreveu uma carta que explica o que o levou a cometer o crime. O documento foi entregue à polícia, mas o conteúdo da carta ainda não foi divulgado.

“Segundo o autor, na carta estaria a motivação para ele fazer aquilo. Além disso, há mais evidências do ocorrido: o relato das testemunhas, relato do próprio autor e, é claro, a presença da arma de fogo com a munição deflagrada”, disse, reforçando a suspeita sobre o filho do advogado.

A Polícia Civil informou que o jovem já tinha passagens por roubo e tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele disse ainda que o rapaz saiu da cadeia há pouco tempo e já foi internado em clínicas de reabilitação para dependentes químicos.

A Ordem dos Advogados do Brasil lamentou a morte do advogado. Ele foi o fundador e primeiro presidente da subseção de Jataí.

(Fonte: da Redação, com G-1)