Motorista do Uber suspeito de estupros é preso em Goiânia

Alexandre Rodrigues de Sousa, de 41 anos, foi detido em sua residência no Setor Garavelo B, na capital. Titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Ana Elisa Gomes diz que suspeito foi reconhecido pelas três vítimas que registraram ocorrência na delegacia. Ele oferecia corrida fora do aplicativo e usava lanterna de choque para intimidar e ferir mulheres

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), apresentou nesta última segunda-feira (30/01), um motorista do Uber suspeito de cometer dois estupros e uma tentativa contra passageiras. Os crimes ocorreram em novembro e dezembro do ano passado, em Goiânia.

Alexandre Rodrigues de Sousa, de 41 anos, foi preso na última sexta-feira (27/01), em sua residência no Setor Garavelo B, na capital. De acordo com a delegada Ana Elisa Gomes, titular da Deam, o suspeito foi reconhecido pelas três vítimas que registraram ocorrência na delegacia. Ele usava uma lanterna de choque para intimidar e até ferir as mulheres. Informalmente, confessou os crimes e afirmou ser cadastrado como motorista parceiro da empresa há um ano.

As três vítimas foram abordadas pelo suspeito em saídas de festas e casas noturnas. As corridas ocorreram fora do aplicativo. “Ele abordava as vítimas no momento em que elas estavam saindo das festas, se identificava como motorista da Uber e as convencia de entrar no veículo se comprometendo a cumprir a corrida”, explicou a delegada. “Ele era agressivo, se virava para as passageiras já com a lanterna de choque e acabava ferindo as vítimas”, disse. Além disso, Alexandre também roubava as vítimas e chegou a vender os aparelhos de celulares pela internet.

As corridas eram negociadas informalmente e o motorista desviava o trajeto para cometer os crimes. Ana Elisa explicou que a grande dificuldade da investigação foi justamente por não ter dados do veículo, do motorista e do trajeto. Ela alerta que os passageiros precisam ter atenção quanto a isso e não aceitar negociações fora do sistema da empresa. Alexandre utilizava um veículo Ford Ka alugado.

“Não podemos afirmar que existam mais vítimas, sabemos que crime de estupro muitas vezes são subnotificados”, disse ao observar que algumas ficam envergonhadas e não procuram a delegacia. O importante agora é que, se existem outras, que o reconheçam que procurem a delegacia”, orientou a titular da Deam.

Ana Elisa explica que o Uber não auxiliou nas investigações. “Entramos com pedidos judiciais e ainda não obtivemos as respostas necessárias”, explica ao detalhar que o trabalho foi minuciosamente executado pelos agentes da delegacia.

Os crimes

O primeiro caso registrado foi no dia 02 de novembro de 2016. A vítima, de 20 anos, acabará de sair de um show no Estádio Serra Dourada quando foi abordada pelo suspeito e aceitou a corrida. Alexandre Rodrigues de Sousa cometeu o crime dentro do carro no Setor Crimeia Leste.

O segundo caso foi uma tentativa e ocorreu no dia 19 de novembro. O motorista ofereceu o serviço a uma jovem de 22 anos, em frente a uma boate no Setor Marista. A delegada disse que ela conseguiu sair do carro quando o suspeito estava parando o veículo. Ela chegou a ser agredida com a lanterna de choque e seus pertences foram roubados.

No terceiro crime, Alexandre levou duas passageiras que também haviam saído de uma boate no Setor Marista, dia 17 de dezembro. A primeira foi entregue no destino e a segunda, de 25 anos, foi vítima de abuso antes de chegar ao endereço.

Alexandre Rodrigues de Sousa foi preso preventivamente. Ele já tem passagens polícia. É investigado por estelionato. Nesses três casos, será indiciado por estupro, tentativa de estupro e roubo.

(Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)