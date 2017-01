MRV Engenharia bate meta e realiza plantio de mais de 128 mil árvores em 2016 janeiro 11th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

A MRV Engenharia inicia o ano de 2017 com uma boa notícia para todas as regionais onde está presente que influencia diretamente na qualidade de vida de seus moradores. Líder nacional no segmento de imóveis econômicos com mais de 37 anos de mercado, a empresa mantém e reafirma seu compromisso de contribuir com o meio ambiente nas mais de 140 cidades onde está presente. No ano passado, a MRV plantou 128.023 árvores, batendo o recorde de plantio estipulado que eram 110 mil árvores.

“Batemos a meta estabelecida para o período, o que não significa que vamos nos acomodar com as ações que precisam ser realizadas em prol do desenvolvimento sustentável. A MRV tem a sustentabilidade como valor e vai continuar promovendo ações como o plantio de árvores em todos os municípios onde está presente”, reforça o gestor executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), José Luiz Esteves da Fonseca.

Na regional São Paulo, o número de espécies plantadas foi o maior em todo país, com 36.146 árvores plantadas, seguida da regional Ribeirão Preto com 19.356 espécies, e do Rio de Janeiro com 16.409 árvores. Em todos locais do plantio, a MRV seguiu as orientações das diretrizes governamentais e secretarias de meio ambiente, privilegiando o uso de espécies nativas e que estejam adequadas ao clima e ao solo das cidades onde foram plantadas. Segundo José Luiz da Fonseca, a empresa plantou em 2016 o equivalente a 85 campos de futebol. “Desde 2010 plantamos 758.028 árvores, número que corresponde a 505 campos de futebol e queremos investir cada vez mais em ações sustentáveis que garantam a qualidade de vida para as gerações atuais e futuras, pois nós da MRV acreditamos que investir em ações sustentáveis faz parte do nosso dia a dia.” ressaltou o gestor.