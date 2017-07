No Sudoeste goiano, José Eliton reitera compromissos com segurança pública julho 28th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

“Seguiremos adiante com investimentos na proteção da população, do cidadão de bem”, disse o vice-governador durante caravana do Goiás na Frente. “Estamos há quase 18 meses com todos os indicadores criminais em queda”, destacou em giro por Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Mineiros, Perolândia e Jataí. Os cinco municípios terão recursos da ordem R$ 11 milhões

O vice-governador José Eliton destacou nesta última quinta-feira (27/07), durante giro pelo sudoeste goiano, as iniciativas realizadas pelo governo do estado em segurança pública, uma das reivindicações da população local. “Estamos há quase 18 meses com todos os indicadores criminais em queda”, disse no município de Mineiros. “Isso demonstra que temos acertado na política de proteção aos goianos”, assegurou, ao ressaltar o grande volume de investimentos voltados para a construção de uma eficaz rede de inteligência.

José Eliton participou, ao lado do governador Marconi Perillo, de assinaturas de convênios em Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Mineiros, Perolândia e Jataí. Juntos, os cinco municípios são contemplados com recursos da ordem R$ 11 milhões.

“O programa Goiás na Frente possui vertentes em ações que confrontam com problemas apontados pelas comunidades, a exemplo do combate à criminalidade”, relatou. “E é um compromisso meu e do governador Marconi Perillo seguirmos com investimentos em segurança pública, na proteção da população, do cidadão de bem”, ressaltou.

“O Goiás na Frente possui iniciativas que vão ao encontro de problemas apontados pela população, a exemplo de ações preventivas e ostensivas de todo o aparato policial”, disse o vice-governador.

Em Mineiros, foi assinado convênio entre o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Governo (Segov), e a prefeitura. Com estes recursos, total de R$ 3 milhões, o prefeito Agenor Rezende vai investir em pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas.

Ao falar dos investimentos do governo nos municípios, o vice-governador José Eliton ressaltou obras de infraestrutura e logística, importantes para o escoamento da produção, uma vez que a região Sudoeste é grande produtora.

Jataí

Entre as ações do Goiás na Frente em Jataí, Eliton destacou o apoio aos prefeitos. De acordo com a parceria entre o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Governo, e o município, serão repassados R$ 5 milhões, que o prefeito Vinícius Luz utilizará para pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas.

Na ocasião, a prefeitura recebeu a segunda parcela do convênio, R$ 500 mil, repassados do Tesouro Estadual. À população foram entregues, também, escrituras para famílias beneficiadas com moradias. Por meio do programa, ao município foram destinados, ainda, R$ 2 milhões, para a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). As obras devem ser iniciadas em breve, pois a ordem de serviço já foi assinada pelo governador.

Acompanharam o senador Wilder Morais, deputados estaduais Eliane Pinheiro e Victor Priori, secretário de Habitação, João Gomes, presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, prefeitos de municípios vizinhos, vereadores e lideranças políticas da região.

Perolândia

Em Perolândia, Eliton e Marconi assinaram convênio com a prefeitura. Assim como ocorre na maioria dos municípios goianos, os recursos, da ordem de R$ 1 milhão, será empregado pelo prefeito Jhonatta Cortez da Silva em obras de infraestrutura, como pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas.

Do montante de investimentos do Goiás na Frente, R$ 6 bilhões são provenientes do Tesouro Estadual e R$ 3 bilhões de recursos privados, dentre eles US$ 600 milhões da privatização da Celg D/Enel. O programa está dividido em quatro setores de investimentos: obras rodoviárias, obras civis, e nas áreas da Saúde e Educação.

Para o prefeito Jhonatta Cortez, a assinatura do convênio é um marco, ocasião que o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton levam progresso e contribuem com a qualidade de vida da população. “Obrigado pelo auxílio nesse momento difícil para todos nós, prefeitos”, relatou.

José Eliton reforça que o programa Goiás na Frente só é uma realidade “graças ao esforço do governo, que soube aplicar medidas de austeridade e, com isso gerar um equilíbrio nas contas públicas. Agora temos condições de ampliar investimentos que elevam a qualidade de vida dos goianos”, pontuou. Sobre os investimentos, ressalta as políticas de segurança que já dão resultados. “Mas queremos e faremos muito mais”, disse.

O vice-governador cita os programas sociais que têm por finalidade a proteção às pessoas carentes. “Lançamos recentemente o programa Goiás na Frente Habitação, que vai construir 30 mil casas e zerar o déficit habitacional no estado”, destaca. “Somente em Perolândia serão erguidas 50 casas”, informa.

Mais investimentos

No período da manhã, o vice-governador esteve ainda em Portelândia e Santa Rita do Araguaia, localidades em que, assim como as demais cidades, assinaram convênios com o governo de Goiás. Cada um dos municípios recebeu o total de R$ 1 milhão, que serão investidos em obras de infraestrutura. Dentre as diversas vertentes do Goiás na Frente, coordenado pelo vice-governador José Eliton, parte dos investimentos serão destinados para a área de segurança pública, solicitação da população dos municípios da região.

Prefeitos do PMDB elogiam ação republicana

O programa Goiás na Frente, coordenado pelo vice-governador José Eliton, voltou a ser elogiado por prefeitos do PMDB, nesta quinta-feira (27/07). “Trata-se de uma inovação importante, moderna, desenvolvida lado a lado com os municípios e que ficará na história, porque vai chegar até a menor cidade do Estado”, afirmou o prefeito de Mineiros e ex-governador, Agenor Rezende.

“É preciso administrar com espírito republicano, municipalista, que olha por aqueles que mais precisam, independente da sigla partidária dos gestores”, assegurou o vice-governador.

A iniciativa coordenada por José Eliton também ganhou elogio de outro peemedebista: o prefeito de Portelândia, Manoel Rodrigues de Rezende. “Como representante de toda a população do nosso município, reitero a importância dessa parceria com o Governo de Goiás”, disse.