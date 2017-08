“Nosso Estado é modelo, graças ao trabalho do governador Marconi”, disse o vice, José Eliton, em Pires do Rio agosto 17th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Pires do Rio foi contemplada com R$ 2 milhões do Goiás na Frente e 131 casas populares. O dinheiro será aplicado em recuperação e pavimentação asfáltica

A prefeita pontuou que, além do asfalto e das casas que serão construídas, “o governador autorizou a reestruturação do Hospital Municipal, o curso de Direito, o Colégio Militar e 429 equipamentos novos para o nosso hospital”

O secretário Tayrone Di Martino lembrou que Goiás está andando na contramão de estados que estão parcelando o salário dos servidores e que Marconi e José Eliton trabalharam duro para que isso não ocorresse

Pires do Rio, no Sudeste Goiano, recebeu R$ 2 milhões do Goiás na Frente, entregues pelo governador Marconi Perillo, que autorizou também a construção de 131 casas populares da área de Habitação do programa. Com 30 mil habitantes, a cidade destaca-se na produção de soja, milho arroz, feijão, criação de gado bovino e de aves. Pires do Rio (147 quilômetros de Goiânia) tem na industrialização uma das suas maiores fontes de arrecadação (curtume, frigorífico, esmagamento de soja).

A prefeita Cleide Aparecida Veloso da Costa (PP) agradeceu pela “sensibilidade” de Marconi Perillo pela liberação dos R$ 2 milhões que “vão atender a vontade da nossa população”. A prefeita pontuou que, além do asfalto e das 131 casas que serão construídas e “mais 50 em fase de conclusão, o governador autorizou a reestruturação do Hospital Municipal, o curso de Direito, o Colégio Militar e 429 equipamentos novos para o nosso hospital”. A obra de reforma do hospital está orçada em R$ 5 milhões. Marconi afirmou que, após a construção das 131 moradias, deve assinar um novo convênio para a construção de mais casas.

Ao se dirigir à prefeita Cleide Veloso, disse que estava na cidade “para dar sequência a muitas parcerias que foram desenvolvidas nos meus governos. A senhora tem sorte, porque o Brasil vem de três anos da maior crise econômica da história, e nós, com muito trabalho, e não foi fácil, conseguimos trazer R$ 2 milhões para socorrer a prefeitura”.

Governo vence desafios – O titular da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Tayrone Di Martino, responsável pelos convênios do Goiás na Frente, lembrou que Goiás vive um momento “diferente” da maioria dos estados brasileiros, “de tudo o que estamos vendo no país. Nós estamos andando na contramão de estados como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que estão parcelando o salário dos servidores”. Tayrone reconheceu que o governador Marconi Perillo e o vice José Eliton “trabalharam duro para que isso não acontecesse. E tem mais! Por onde você passa tem no mínimo uma obra do Governo de Goiás em fase de execução”.

José Eliton, vice-governador e coordenador do Goiás na Frente, destacou que “Marconi Perillo criou o ambiente necessário para que Goiás pudesse viver um momento diferente de outros estados que estão com as finanças desajustadas. Certo dia, eu vi a jornalista Miriam Leitão, especialista em economia, e o jornalista Alexandre Garcia comentando o que foi feito em Goiás para vencer os desafios da crise. Nosso Estado é modelo para o restante do país, graças ao trabalho arrojado do governador Marconi Perillo”.

Reconstrução de rodovia – O governador explicou que o Goiás na Frente é, antes de tudo, “um programa que preza pela infraestrutura. É por isso que estamos reconstruindo a rodovia liga Pires do Rio a Caldas Novas. Nos próximos meses eu quero voltar aqui para inaugurar a obra”.