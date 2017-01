Nota de Esclarecimento – concurso da PM-GO janeiro 31st, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

Com relação à suspensão do concurso da Polícia Militar de Goiás, o Estado ainda não foi formalmente intimado da decisão mas reafirma que confia na constitucionalidade da lei e na lisura do certame. Assim que houver a intimação, a Procuradoria-Geral do Estado imediatamente tomará todas as providências judiciais cabíveis.

Procuradoria Geral do Estado (PGE)

Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan)