Notícias – Jataí dezembro 22nd, 2016

Jataí: João Rosa requer brinquedos adaptados a crianças com deficiência

O vereador João Rosa solicitou à administração municipal a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos parques, praças e demais áreas de lazer de Jataí. O propósito é garantir a oportunidade de brincar e se divertir a todas as crianças, mesmo que tenham problemas de visão, locomoção e outros tipos de deficiência.

Gildenicio sugere parceria para recuperação de rodovias estaduais

O vereador Gildenicio Santos sugeriu o estabelecimento de parceria entre o governo estadual, por meio da Agetop, com a prefeitura de Jataí para conservação das rodovias estaduais que cortam o município. A proposta decorre do fato de que o Estado não tem conseguido realizar o serviço, o que tem prejudicado a economia da região. O trabalho seria feito nas GOs 178, 180 e 467, importantes no transporte de estudantes e de mercadorias.

Geovaci e Mauro Filho pedem reavaliação dos imóveis da cidade

Os vereadores Geovaci Peres e Mauro Bento Filho solicitaram à prefeitura a revisão dos valores venais dos imóveis urbanos de Jataí, com o objetivo de reduzir o IPTU e o ITBI, com vigência para o próximo ano. Segundo eles, com a atual situação econômica do país, é necessária uma reavaliação dos imóveis da cidade, pois os valores apontados estão acima do valor de mercado, o que tem causado grande descontentamento por parte dos contribuintes.