Nove produtos da agricultura familiar receberão bônus este mês maio 9th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

Pequenos produtores de arroz em casca natural, amêndoa de babaçu, batata, cacau, manga, maracujá, sorgo, trigo e triticale têm direito a desconto em parcelas de financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), de 10 de maio a 9 de junho. Os produtos integram o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A relação das culturas beneficiadas foi publicada nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU), e abrange aquelas que, em abril, tiveram preço de mercado abaixo do mínimo em alguma região do país. Confira: arroz em casca natural – bônus de 7,77% no MT; amêndoa de babaçu – 51% no PA, 47% em TO, 54% no CE, 39% no MA e 33% no PI; batata – 0,73% no DF, 9,19% no PR, 28% no RS e 22% em SC; cacau – 24% no AM e 0,32% em RO; manga – 27% em SP; maracujá – 12,28% no ES e 7,02% em SC; sorgo – 5,9% em MS; trigo – 49% em GO, 40% em MS, 14% em SP, 29% no PR, 33% no RS e 23% em SC; e triticale – 4% no PR e 16% em SC.

Mensalmente, a Conab faz um levantamento da cotação dos produtos da agricultura familiar que integram o PGPAF. Aquelas culturas que registraram preço de mercado abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal recebem o bônus para abatimento em parcelas do crédito rural.

Clique aqui para acessar a Portaria nº 295, com a lista completa dos produtos com direito a bônus este mês.