NZN divulga as 10 maiores curiosidades dos brasileiros no primeiro semestre de 2017 julho 20th, 2017

A vontade de entender uma nova realidade ou lidar com situações diferentes da vida sempre despertou o interesse das pessoas. Mas você sabe quais são os temas que mais chamam a atenção dos brasileiros? Para ajudar nessa descoberta, o Mega Curioso, site da NZN que aborda assuntos variados, acaba de divulgar as 10 maiores curiosidades dos brasileiros no primeiro semestre de 2017.

O ranking foi feito com base nas matérias do Mega Curioso que mais receberam visualizações de janeiro a junho deste ano. “A partir desse levantamento, percebemos que o brasileiro se interessa bastante por temas relacionados a saúde, bem-estar, ciências, mistérios e curiosidades. Além disso, embora as publicações de temática mais superficial chamem a atenção, o nosso público também se interessa por matérias mais densas e com mais conteúdo”, afirma Maria Luciana Rincón y Tamanini, redatora do Mega Curioso.

Confira!

10º Lugar – Em vídeo incrível, Pixar mostra que todos os seus filmes estão interligados





9º Lugar – Física maluca: qual é o primeiro tanque a ficar cheio de líquido?





8º Lugar – A assustadora vida de Marquês de Sade, o homem mais depravado da História





7º Lugar – Veganos! Quem são? O que comem? O que não fazem? Descubra agora mesmo





6º Lugar – 30 ditados e expressões populares antigos e sábios





5º Lugar – As 11 aranhas mais perigosas e venenosas do mundo





4º Lugar – 9 características corporais que pouquíssimas pessoas possuem





3º Lugar – Fusca azul: conheça a origem da brincadeira que gera socos e tapas





2º Lugar – Estas 36 perguntas são capazes de fazer com que duas pessoas se apaixonem





1º Lugar – Mulher finge ser cega por 28 anos para não precisar cumprimentar ninguém