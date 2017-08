O Nosso País Desgovernado

*José Antonio Puppio

Vivemos em um país sortudo, sem intempéries da natureza como vulcões, climas gelados, tsunamis, entre outros fenômenos. Somos campeões em produção agrícola, temos, hoje, 95% de todo nosso território aproveitáveis para a agricultura e somente isso bastaria para sermos potência mundial.

O povo jamais deixou de pagar seus impostos, os mais altos do planeta, mas segue sem receber os serviços obrigatórios do governo. E mesmo com todas essas vantagens econômicas, os políticos incompetentes conseguiram arranjar uma crise de empobrecimento de toda a população. Em pouco mais de 15 anos o país foi derrotado por uma quadrilha política que não existe em nenhum outro lugar do universo, mas que sobrevive aqui no Brasil.

Somos o único país do mundo onde o sindicato recebe bilhões do governo e não precisa prestar contas do dinheiro recebido. Nossa democracia virou república sindicalista onde uma quadrilha bem formada leva tudo o que o povo produz e o povo continua pobre, sem educação e sem saúde.

Não temos empresários bem-sucedidos, mas temos aos montes políticos milionários, que não trabalham, mas recebem fortunas inclusive para abastecer todos os parentes.

Somos o 5º país mais pobre do mundo com mais de 13 milhões de desempregados e 60% das empresas inadimplentes, mas cada político tem, minimamente, 32 assessores ganhando fortunas. O senado e a câmara viraram herança para os filhos e netos dos políticos incompetentes em administração pública.

Mas o que acontece de pior é que ninguém tem coragem de colocar na cadeia os administradores das mega senas, que na realidade são lavagem de dinheiro público desviado, bem como outros tantos acusados que seguem livres enquanto esperamos por uma justiça que está longe de acontecer.

*José Antonio Puppio é engenheiro, empresário e autor do livro “Impossível é o que não se tentou”.