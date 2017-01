O que te impede de realizar seus sonhos? janeiro 25th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Qual o seu maior sonho? Conhecer a Europa, encontrar o amor da sua vida e formar uma família, montar o seu próprio negócio, ser um grande líder em uma multinacional, fazer uma faculdade em outro país, mudar de cidade ou largar tudo e todos e viver viajando com uma mochila nas costas? O que falta para realizar seus sonhos?

Seja qual for o seu sonho, saiba que apenas você é capaz de fazer com que ele se torne realidade. Por isso, se ainda não foi possível fazer com que o seu maior sonho se torne realidade, reflita um pouco e pense em tudo que o está impedindo de realizar seu desejo.

Agindo dessa forma, será possível eliminar tudo que está inibindo suas conquistas e vitórias, encontrando os verdadeiros motivos, será possível seguir a diante e colocar em prática tudo que é preciso para alcançar os objetivos.

Como identificar as barreiras que te impede de realizar seus sonhos?

Comece prestando atenção nas pessoas que estão a sua volta. Quando você comenta de alguma vontade, desejo ou sonho, como elas reagem? Existe compreensão por parte dessa pessoa em relação ao seu desejo? Ou existe desconforto, questionamento e imposição de dificuldades?

A partir disso, observe como você reage quando o comportamento de uma dessas pessoas é negativo. Você logo desiste e encontra dificuldades que antes não tinha visto? Ou você nem liga e continua com seus planos?

São com essas observações que se torna possível enxergar de onde vem as barreiras que estão impedindo você de realizar seus sonhos. Por isso, veja quais são os principais fatores que influenciam as pessoas a não realizarem seus desejos e alcançar seus objetivos:

Ignorar Sua Própria Vontade

Geralmente, as pessoas que se sabotam e ignoram suas próprias vontades, são pessoas que preferem agradar outras pessoas a fazer aquilo que é a sua maior vontade. Não se mostrar e não impor seus desejos e vontades de forma saudável pode ser uma barreira que impede você de conquistar seus sonhos.

Diante disso, comece a falar o que está pensando, fale suas vontades, seus sonhos e tudo aquilo que deseja, passe a fazer coisas pequenas que você queira, ainda que outra pessoa diga que não goste ou não queira.

Dê prioridade as suas vontades, mesmo que isso acabe desagradando outras pessoas. Pense que você não precisa estar presente em todos os encontros chatos de família ou de amigos que não tem muito haver com você. Faça o que você tem vontade e com o tempo verá que realizar o seu sonho está muito mais fácil que antes.

Fazer Comparações

Ao se comparar com outras pessoas sempre se colocando menor, no sentido de inferioridade, consequentemente sua autoestima fica baixa, a insegurança e o medo tomam conta do seu estado emocional, e com isso, seus desejos e sonhos são “jogados para escanteio”.

E o que fazer? Comece a perceber quantas vezes você se compara a outras pessoas, e como essa comparação é feita, você se inferioriza? Tente valorizar seus pontos positivos, mantenha o foco e procure não se comparar a ninguém, e se ainda assim se encontrar em meio a uma comparação, pare e reconheça que isso não está certo, aos poucos as comparações vão diminuindo e com isso sua autoestima vai aumentando, seu medo vai sumindo e a vontade de realizar seus sonhos volta.

Seguir Regras

Criar, estabelecer ou seguir regras nem sempre é conveniente. Muitas vezes, as melhores ideias são extintas porque as pessoas possuem medo de violar algumas regras que muitas vezes a sociedade impõe.

Quando as regras são avaliadas como ‘normas sociais’, é fundamental que as pessoas parem e pensem que se deixar levar por essas regras, pode ser um caminho sem volta.

Uma sugestão para quem costuma agir dessa forma é tentar mostrar seu ponto de vista antes das pessoas, é tentar liderar um grupo de pessoas ou debater sobre um assunto sem desistir na primeira opinião contrária.

Ser Perfeccionista

É natural que as pessoas queiram fazer tudo da maneira correta, mas exagerar no perfeccionismo não é saudável. Pessoas perfeccionistas não gostam de arriscar e tem medo de cometer erros, consequentemente deixam seus sonhos e desejos de lado. Algumas pesquisam dizem que o perfeccionismo exagerado pode levar a pessoa ao caminho da depressão, ansiedade e paralisia.

Por isso, deixar de lado a armadura e viver a vida de maneira mais leve, relevando alguns deslizes e passando por cima de bobagens do dia a dia, fazendo aquilo que você verdadeiramente gosta, pode ajudar na realização de alguns sonhos.

Exagerar no trabalho

Se manter sempre ocupado e exausto é uma barreira que as pessoas criam como “justificativa” para boicotar seus sonhos. Muitas vezes, as pessoas que trabalham demais, ou os Workaholics, sofrem em suas vidas pessoais e entram de cara no trabalho para evitar a solidão e a tristeza.

A solução para deixar de lado tudo que está te impedindo de seguir rumo aos seus sonhos sempre será: Passar a fazer aquilo que tem vontade, sem deixar que as pessoas interfiram com ações ou opiniões, se agrupe a pessoas que goste de fazer o mesmo que você esteja ao lado de pessoas que torçam verdadeiramente para o seu crescimento pessoal e profissional, trabalhe o seu pensamento positivo, aprenda a relevar coisas fúteis e se importe apenas com o que realmente faz sentido.

Artigo por José Roberto Marques.