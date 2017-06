Obras inserem Entorno do DF no ciclo do desenvolvimento”, diz José Eliton junho 23rd, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Estação de Tratamento de Água (ETA) de Corumbá IV e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Águas Lindas de Goiás impulsionam região, afirma vice-governador. Ele destaca cooperação dos governadores Marconi Perillo e Rodrigo Rollemberg (DF). “São dois visionários que buscam soluções conjuntas para o estado e o Distrito Federal”

“Ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Corumbá IV, a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Águas Lindas é uma obra que vai inserir a região do Entorno no ciclo do desenvolvimento”. A afirmação foi feita pelo vice-governador José Eliton, durante a inauguração da ETE de Águas Lindas, na região do Entorno do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (22/06). A obra, segundo José Eliton, “só foi possível graças à cooperação dos governadores Marconi Perillo e Rodrigo Rollemberg, dois visionários que buscam soluções conjuntas para Goiás e o Distrito Federal”.

Para José Eliton, “muito mais que uma obra física, com tijolos, concreto e ferro, a ETE de Águas Lindas representa saúde de qualidade para a população, representa investimentos importantes na estruturação do município de Águas Lindas”. Segundo destacou, essa obra está dentro do conjunto de ações do programa Goiás na Frente e que prevê inúmeros serviços e obras destinadas à população de Águas Lindas e que serão entregues dentro dos próximos meses.

A solenidade, que reuniu os governadores Marconi Perillo e Rodrigo Rollemberg, contou com a presença do prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, do deputado federal Thiago Peixoto e dos presidentes da Saneago, Jalles Fontoura de Siqueira, e da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Maurício Luduvici, entre outras autoridades. As duas empresas formam o consórcio que vai gerir o sistema de esgotamento sanitário em Águas Lindas.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, afirmou que “nunca antes tinha havido entre o governo de Goiás e do Distrito Federal uma parceria tão grande quanto essa”. Segundo declarou, a ETE de Águas Lindas trará um enorme benefício para a população da cidade e também para a população do Distrito Federal, uma vez que garantirá a qualidade da água da bacia do Descoberto que abastece 2/3 da população do Distrito Federal. “O que é bom para a região do Entorno e para o estado de Goiás é bom para o Distrito Federal, pois somos todos uma família”, disse. Ele enalteceu a seriedade com que o prefeito Hildo do Candando administra a cidade de Águas Lindas.

Na mesma manhã, o governo de Goiás assinou convênio com a prefeitura de Águas Lindas no valor de R$ 15 milhões para investimentos em infraestrutura. Segundo José Eliton, o programa Goiás na Frente tem um viés municipalista, em que o governo delega aos municípios o poder de decidir onde e como aplicar os recursos. “E quem decidiu onde e como serão investidos esses recursos doados a Águas Lindas não foi o governo não, foi o prefeito Hildo do Candango depois de ouvir o vice-prefeito, os vereadores e a comunidade”, acentuou. “E o povo escolheu investir tudo em asfalto”, disse.

O vice-governador também agradeceu a presença do deputado federal Thiago Peixoto, segundo ele, líder da renegociação da dívida do estado de Goiás com o governo federal e, também, com atuação firme no processo de privatização da Celg. “Sem ele não teríamos conseguido articular o programa Goiás na Frente”, afirmou.

O presidente da Saneago, Jalles Fontoura, disse que naquele momento o governo de Goiás e o governo do Distrito Federal davam um passo importantíssimo ao inaugurar a ETE mais moderna do país. E lembrou que essa cooperação entre os dois estados também permitirá avançar nas obras de Corumbá IV que vai fazer com que a integração entre os sistemas de abastecimento de água de Goiás e DF permita que a região de Águas Lindas possa captar água no sistema Santo Antonio do Descoberto. “Essa integração resultará num trabalho em favor da qualidade de vida das pessoas”, disse.

Conforme ressaltou Jalles Fontoura, a ETE de Águas Lindas já está em funcionamento e terá 27 mil ligações de esgotos a partir de agora. A tecnologia empregada, segundo destacou, resultado num tratamento tão aprimorado que quando o esgoto tratado volta para o córrego chega a promover a limpeza do córrego.

Para o governador Marconi Perillo, a ETE de Águas Lindas é a mais importante obra da região do Entorno e a mais moderna do Brasil. “Sabemos que uma das coisas mais difíceis é conviver com as fossas sépticas que provocam doenças e contaminam as cisternas; além disso, a falta de tratamento de esgotos acaba com os nossos córregos, prejudica o meio ambiente”, lembrou.

Segundo o governador, o programa Goiás na Frente está injetando na economia do estado R$ 9 bilhões de recursos, sendo R$ 5 bilhões do tesouro estadual, R$ 1 bilhão da Caixa Econômica, destinado à construção de casas, e outros R$ 3 bilhões em investimentos da Saneago e da Celg. Para Águas Lindas, está programada a construção de 1.500 novas habitações populares, dependendo apenas do terreno para a construção das novas unidades.´