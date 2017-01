Os 3 cursos universitários que se pagam mais rápido – e os 3 que mais demoram

Nessa época do ano, milhares de estudantes em todo o Brasil estão prestando vestibulares ou recebendo os resultados para ingressar no Ensino Superior. Além da afinidade, outro fator importante para levar em conta no momento de optar por um curso universitário é a velocidade em que se dará o retorno financeiro da profissão. Para ajudar nessa escolha, o Mundo Vestibular ( www.mundovestibular.com.br ) fez um levantamento do tempo que as dez graduações com mais matrículas do país – quase 50% do total – levam para se pagar, segundo o Censo da Educação Superior 2015 do MEC.