Parceria entre Prefeitura e Estado disponibiliza R$ 1 milhão para o microcrédito em Anápolis junho 13th, 2017

Novo evento será realizado para incremento do valor

Anápolis sai na frente de outros municípios goianos na reformulação do Banco do Povo e garante R$ 1 milhão em linhas de crédito para novos empreendedores. O termo de cooperação técnica e operacional foi assinado entre a Prefeitura de Anápolis e o Governo do Estado na noite da última terça-feira, 6, durante o evento Dia do Empreendedor que contou com a participação de aproximadamente 400 pessoas que lotaram o auditório do Senai.

O anúncio do crédito foi feito pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Francisco Pontes. “Assumi a Secretaria há dois meses e meio, graças ao prefeito Roberto Naves, e hoje estamos concretizando parte do que foi pedido por ele”, contou. Diante do sucesso do evento e da quantidade de pessoas interessadas, o secretário se comprometeu a fazer um requerimento no mesmo valor.

E a entrega da segunda remessa já tem data. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Vander Lúcio Barbosa anunciou a segunda edição do evento para ampliar o atendimento aos atuais e futuros microempreendedores e falou sobre a importância desta ação. ” Esse incentivo ao empreendedorismo é um programa social sem assistencialismo. É para auxiliar quem quer colocar em prática seu trabalho, a sua vocação”, disse. O novo encontro está previsto para o dia 7 de julho, durante o 1º Fórum Municipal de Economia Solidária.

Vander Lúcio também deu outra boa notícia. Graças aos resultados positivos desta parceria entre Estado e Município, mais uma unidade do Banco do Povo deverá ser inaugurada na cidade para somar com a já instalada no Anashopping. “Já solicitamos e tivemos um sinal positivo”, frisou. A ideia é que a nova sede seja na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Na oportunidade, os participantes receberam mais informações sobre as linhas de crédito oferecidas por meio dessa parceria da Prefeitura com o Banco do Povo. Três temas foram abordados: regularização, capacitação e crédito. As pessoas cadastradas no evento serão procuradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura para as devidas informações sobre as linhas de crédito. O telefone 3902-1057 também está disponível para quem quiser saber mais sobre o processo.

Além dos secretários estadual e municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Pontes e Vander Lúcio Barbosa, também estiveram no evento o deputado federal Alexandre Baldy, o superintendente do Banco do Povo, Danilo Rabelo, os vereadores Lélio Alvarenga, Teles Júnior e Fernando Paiva, entre outras autoridades ligadas ao setor.

Valores e prazos de financiamento do Banco de Povo

O valor máximo e mínimo para pessoas físicas e jurídicas será de R$ 500,00 (mínimo) e R$ 10.000,00 (máximo).

A taxa de juros será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês.

Dos prazos de pagamentos:

GIRO – para aquisição de matéria prima ou mercadoria para revenda: prazo de até 12 meses, mediante análise.

FIXO – para aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis e utensílios, sendo novos: prazo de até 36 meses, mediante análise.

MISTO – nesta opção, o capital de giro não pode ultrapassar 50% do projeto total: prazo de até 36 meses, mediante análise.

Será concedida carência de 03 (três) meses para FIXO ou MISTO, mediante análise.