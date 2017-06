Parceria leva clínica da saúde móvel à Castelândia junho 15th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Os moradores da cidade de Castelândia receberam ontem, 13, a clínica móvel do Dr. George Moraes. Uma das mais completas unidades móveis de saúde, com exames médicos preventivos totalmente gratuitos.

A iniciativa do programa é do médico George Moraes com apoio do deputado Lissauer Vieira e a da deputada federal Flavia Moraes. George e equipe realizaram os exames de ultrassonografias pélvicas, tireoide, próstata, mamaria, bolsa escrotal, eletrocardiograma, obstetrícia e endovaginal e ultrasson 4D durante todo o dia.

Lissauer prestigiou o mutirão da saúde juntamente com o prefeito de Castelândia Marcos da Farmácia, a primeira dama e secretária de saúde Edriana Arantes e autoridades locais. “Obrigado prefeito Marcos por receber a clínica móvel do Dr. George e sua equipe, isso mostra que o senhor tem feito uma boa administração, pensando sempre no bem estar das famílias de Castelândia”.

Para o prefeito, a chegada da clínica da saúde foi muito importante, já que o município não dispõe de aparelho de ultrassonografia: “foi muito importante a chegada da clínica do Dr. George e assim atender todos que precisam fazer exames sem precisar se deslocar da cidade, Agradeço o deputado Lissauer Vieira pelo apoio”.

Dona Valdeci Pires foi uma das moradoras que aproveitou a unidade móvel de saúde para colocar o exame preventivo em dia.” Eu to aproveitando que não vou pagar nada, para fazer o preventivo, cheguei bem cedo pra conseguir a senha. Foi uma ideia muito boa trazer esse ônibus da saúde pra cá”.

O apoio do deputado Lissauer, levando a clínica móvel tem sido elogiada por onde passa:” se a gente pudesse dar nota mil pra essa ideia ainda seria pouco, pois fazer exames de graça com uma excelente equipe e com esse aparelho moderno, merece meus parabéns e meu agradecimento,” reforçou a moradora Cleonice Alves.