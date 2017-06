Pecuarista pode intensificar produção por área com pastejo rotacionado junho 13th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

No Brasil, mais de 180 milhões de hectares são ocupados por pastagens. Mas, em contrapartida, mais da metade dessas pastagens apresentam algum estágio de degradação, boa parte avançado. Para o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Lopes Lorençoni, do Departamento Técnico de Sementes do Grupo Matsuda, uma das alternativas para que o produtor rural consiga reverter essa situação, é a recuperação da produtividade destas áreas degradadas. Uma ou mais das seguintes operações podem ser necessárias para se recuperar a pastagem: controlar erosões; ajustar a acidez e a fertilidade do solo; controlar as plantas invasoras; semear a mesma cultivar em locais com pouca ou nenhuma planta. Vale lembrar que caso todas as operações mencionadas sejam necessárias, torna-se mais viável a reforma completa da área.

Com a pastagem recuperada ou reformada, a intensificação do pastejo, implantando o Pastejo Rotacionado, constitui-se uma importante ferramenta para aumentar os rendimentos. Esse sistema “permite um aumento da produtividade por área, tornando a atividade pecuária de carne ou leite, tão rentável quanto as atividades agrícolas. Para isso usa-se a técnica de dividir a área de pastagem em piquetes de menor tamanho, dependendo da espécie/cultivar de capim que está implantada ou vai se implantar, da quantidade de animais que irá pastejar essa área e por quantos dias o pastejo será realizado em cada piquete”.

Lorençoni ressalta também que, “utilizando-se dessa técnica, o produtor consegue aproveitar melhor a forragem produzida, diminuindo as perdas, propiciando ter mais animais por área, aumentando a produção por hectare. Além disso, o pastejo rotacionado permite oferecer aos animais uma forragem de melhor qualidade, ou seja, no ponto ideal de entrada dos animais para pastejar, onde os melhores índices de produtividade e qualidade nutricional se encontram em equilíbrio”.

Quando se decide implantar o sistema de pastejo rotacionado partindo do ponto inicial, com a implantação de pastagem nova, o técnico do Grupo Matsuda indica a utilização de área da propriedade com maior grau de degradação, que está produzindo pouco volume de forragem e com baixa qualidade. Quando o pecuarista quer apenas dividir uma área maior em áreas menores (piquetes) para diminuir as perdas de forragem produzida, deve escolher as áreas com maior produtividade, conclui.

O tamanho de cada piquete será determinado pela quantidade de animal que se pretende manter em cada um deles por determinado período de tempo, associado a produção de forragem do piquete. Importante observar quem quanto mais produtivo for a espécie/cultivar forrageira, e o nível de adubação empregada, maior será a lotação.

(Fonte: Agência TaxiBlue)