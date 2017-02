PM apreende 500 quilos de cocaína fevereiro 6th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Droga estava no fundo falso de um caminhão carregado de ferro velho. Interceptação ocorreu em Piranhas, na rodovia GO-060, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD) e da Rotam. Carga é avaliada em R$ 12 milhões. GRAer desarticula associação criminosa responsável por roubo a uma joalheria no município de Jussara

A Polícia Militar, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD) e da Rotam, apreendeu, no último sábado (04/02), cerca de 500 quilos de cocaína pura, localizada em fundo falso de um caminhão carregado de ferro velho. A interceptação ocorreu em Piranhas, na rodovia GO-060, região oeste do estado.

A droga é avaliada em R$ 12 milhões. Neste ano, as forças policiais já apreenderam 2,5 toneladas de drogas em Goiás. Duas pessoas foram presas na operação: Nair Gomes Barbosa, de 30 anos, e Luiz Marcio de Souza, 33. A mulher possui passagem por estelionato e tem mandato de prisão em aberto.

“Graças à integração das forças de segurança, conseguimos resultados ágeis e eficientes”, afirma o tenente-coronel Márcio Vicente, comandante do COD. “A droga saiu da Bolívia e tinha como destino final o estado de São Paulo”, aponta. “A Polícia Militar dá um duro golpe no tráfico com a apreensão deste montante”, reforça.

Na última semana, a PM também apreendeu cerca de três toneladas de maconha em Guapó, na BR-060, maior deste ano. O valor da carga estava avaliado em R$ 1 milhão.

O Comando de Operações de Divisas (COD) é uma tropa especializada que atua em cidades goianas que fazem divisa com outros estados. Executa combate, principalmente, ao tráfico de armas, drogas, roubo de cargas e a instituições bancárias, bem como contrabando. Atualmente, 15 bases estão instaladas em diversas regiões de Goiás nos municípios de Aporé, Britânia, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Campos Belos, Chapadão do Céu, Corumbaíba, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Lagoa Santa, Piranhas, Porangatu, Posse e São Miguel do Araguaia.

Roubo em Joalheria

Equipes do Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar de Goiás (GRAer) desarticularam, no último domingo (05/02), uma associação criminosa responsável por roubo a uma joalheria no município de Jussara. Michel Gonçalves, de 27 anos, foi preso em uma residência em Goianira. Ele estava com o veículo utilizado na ação e de parte das joias e relógios roubados.

Outro membro do grupo reagiu à prisão, atirou contra as forças policias com uma espingarda calibre 12 e faleceu no local. Larissa Soares, de 20 anos, foi a última ser presa, já no município de Brazabrantes. “O trio, formado por dois homens e uma mulher, também é suspeito de praticar o crime em outros locais em Goiás”, afirma o capitão do GRAer, André Ribeiro Nunes.