PM apreende drogas e recupera dinheiro roubado durante em Cachoeira Alta dezembro 27th, 2016 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Três homens foram presos; Maconha seria vendida em Goiânia e dinheiro era fruto de roubo a um salão de beleza em Campo Grande

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira (26/12), apreendeu na madrugada desta segunda-feira (26/12), em um ônibus que seguia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia, 18 tabletes de maconha e R$ 39 mil em espécie. Três homens foram presos. A abordagem foi feita na base do Comando de Operações de Divisas (COD), em Cachoeira Alta, na região Sudoeste de Goiás.

Os tabletes de maconha estavam na bagagem de mão de Marcos Vinícius Pereira. Ele confessou que transportava a droga para ser entregue no Jardim Guanabara, na capital. Afirmou que não conhece quem encomendou o serviço, mas que receberia 2 quilos de maconha, além de R$ 500, como pagamento pelo transporte.

Na mesma abordagem, policias do COD identificaram outros dois homens em atitude suspeita dentro do veículo. Foram encontrados R$ 19 mil na bagagem de Vinícius Murilo Lopes e outros R$ 20 mil divididos entre a mala e a cueca de Renato José de Souza. A dupla confirmou que o dinheiro era fruto de um furto praticado em um salão de beleza de Campo Grande, na madrugada de domingo (25). (Fonte: SSPAP-G0)

FOTOS: PM/5