PMDB Jovem apresenta planejamento para próximo biênio

O segmento jovem do PMDB de Goiás decidiu ousar no apoio à bandeira de renovação política defendida pelo deputado federal Daniel Vilela, presidente do diretório regional. Por isso apresentou ao comando do partido um planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas pelo grupo em 2017 e 2018. Dentre as propostas apresentadas por Eryc Martins, presidente da juventude peemedebista, constam a criação de núcleos regionais, campanha para novas filiações e realização de cursos de formação política.

“A mudança começa e se consolida pela juventude”, afirmou Daniel Vilela durante reunião com representantes de 16 municípios no final da tarde da última segunda-feira (13). Ele elogiou o arrojo e a determinação do PMDB Jovem por criar mecanismos que auxiliem o diretório regional no trabalho de fortalecimento das principais diretrizes do partido. “São ações que consolidam o perfil democrático do PMDB, sempre aberto à participação dos mais variados segmentos da sociedade civil organizada”, ressaltou Daniel.

Eryc Martins enfatizou ainda a participação da juventude em todos os encontros regionais já agendados pelo PMDB com o propósito de debater o melhor projeto para a sucessão estadual, além de uma grande reunião da militância a ser realizada em Goiânia entre setembro e outubro deste ano. “A juventude quer e vai participar de maneira efetiva das principais decisões do partido, renovando e qualificando os quadros peemedebistas”, complementou.

A apresentação do planejamento das ações do PMDB Jovem ao diretório estadual contou com a participação de representantes de Goiânia, Rio Verde, Posse, Catalão, Porangatu, Edeia, Piracanjuba, Nerópolis, Turvânia, Bom Jardim, Novo Brasil, Alto Horizonte, Firminópolis, Britânia, Palmeiras e Caldazinha.