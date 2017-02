PMDB realiza novos encontros regionais para discutir 2018 fevereiro 15th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Primeiras reuniões acontecerão nos dias 17 e 18 de fevereiro em Porangatu e São Luiz do Norte. Objetivo é tratar das demandas de cada região do Estado para Goiás e discutir alianças partidárias

O PMDB Goiás retoma nos dias 17 e 18 de fevereiro série de encontros regionais, desta vez para debater a sucessão estadual em 2018. Lideranças de 31 municípios das regiões Norte e Vale do São Patrício serão consultadas sobre a formulação de um projeto político-administrativo para Goiás e o afunilamento das candidaturas majoritárias e proporcionais do partido. “Cabe à militância peemedebista trazer os anseios da população sobre as necessidades locais e opiniar na definição de nomes e alianças”, destaca o presidente do diretório regional do PMDB, deputado federal Daniel Vilela.

As primeiras reuniões acontecerão em Porangatu, na sexta-feira, dia 17, às 18 horas; e São Luiz do Norte no sábado, dia 18, a partir de 9 horas. O modelo será repetido nas demais regiões do Estado até o mês de abril, atingindo os 246 municípios. Os membros da Executiva Estadual do PMDB estabeleceram, de forma unânime, a realização de nova rodada de reuniões com a militância para definir as prioridades do partido em relação à disputa eleitoral do ano que vem.

“Todos os companheiros terão sinal verde para apontar qual o melhor caminho para o PMDB em 2018. Já foi o tempo em que decisões desta natureza eram tomadas apenas pela cúpula do partido”, observa José Nelto, deputado estadual e vice-presidente do diretório. A mesma opinião é compartilhada pelo deputado estadual Paulo Cezar Martins, secretário-geral do PMDB. “Todos serão ouvidos e a maioria vai decidir, respaldando nomes para as disputas proporcionais e majoritárias e o caminho a ser trilhado na formação de alianças partidárias”.

Confira os municípios envolvidos nos encontros de 17 e 18 de fevereiro:

Encontro Regional do PMDB (17/02) – Porangatu

Local: Câmara Municipal – 18 horas

São Miguel do Araguaia

Novo Planalto

Bonópolis

Mutunópolis

Estrela do Norte

Amaralina

Mara Rosa

Santa Tereza

Minaçu

Campinaçu

Montividiu do Norte

Trombas

Formoso

Encontro Regional do PMDB (18/02) – São Luiz do Norte

Local: Espaço Cultural João Gomes – 9 horas

Campos Verdes

Santa Terezinha

Uirapuru

Itapaci

Pilar de Goiás

Hidrolina

Alto Horizonte

Nova Iguaçu

Campinorte

Uruaçu

Nova América

Rubiataba

Ipiranga

Nova Glória

Niquelândia

Colinas do Sul

Crixás

Guarinos