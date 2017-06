Polícia Militar apreende 900 quilos de maconha em Aparecida de Goiânia junho 22nd, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Apreensão é a maior realizada pela corporação em 2017; Drogas seriam distribuídas no Ceará e no Tocantins



A Polícia Militar, por meio da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), apreendeu na última terça-feira (20/06), em Aparecida de Goiânia, 900 quilos de maconha. Trata-se da maior apreensão de drogas feita pela corporação neste ano. Na ação, foi preso Jarbas Gomes e Silva, de 31 anos.

O homem estava foragido da Justiça. Segundo a PM, ele distribuiria as drogas em Fortaleza, no Ceará, e no interior do Tocantins. As drogas faziam parte de um carregamento de aproximadamente duas toneladas. A carga teria sido dividida com um comparsa.

Jarbas foi abordado em atitude suspeita, quando estava em um carro no Setor Veiga Jardim. Ao perceber a polícia, tentou fugir, mas acabou alcançado. No veículo, foi encontrada uma grande quantidade de maconha. O suspeito – que portava um documento falso – confessou que tinha mais porções da droga escondidas.