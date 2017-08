Polícia Militar de Goiás recebe homenagem do Senado

Honraria foi concedida em celebração aos 159 anos da corporação. “A PM é formada por homens e mulheres que, diariamente, colocam suas vidas em risco na defesa da sociedade”, afirma secretário Ricardo Balestreri. “É uma instituição que faz a diferença”, diz comandante-geral, coronel Divino Alves. Senador Wilder Morais, autor da iniciativa, ressalta que efetivo goiano “é exemplo para o Brasil e extremamente qualificado”

A Polícia Militar do Estado de Goiás foi homenageada nesta quinta-feira (03/08), em sessão especial do Senado Federal, pelos seus 159 anos. “São homens e mulheres que, diariamente, colocam em risco suas próprias vidas em defesa da sociedade. É uma polícia do povo”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri.

O senador Wilder Morais, que solicitou a honraria, ressaltou que a PM goiana é exemplo para todo o Brasil. “É uma corporação que se destaca nacionalmente e possui um efetivo extremamente qualificado”, disse.

Para a senadora Lúcia Vânia, que também participou da homenagem, a PM é motivo de orgulho para os goianos. “Os policiais militares de Goiás têm compromisso com o serviço e a proteção da população. São verdadeiros heróis”, disse.

Criminalidade em queda

Em seu discurso, o secretário Ricardo Balestreri destacou que a atuação da Polícia Militar é um dos principais fatores na redução, nos últimos sete meses, dos 12 índices de criminalidade no Estado. “Enquanto a tendência no país é o aumento do crime, nossos bravos policiais são responsáveis por uma redução bastante significativa. Isso é o que comemoramos no dia de hoje”, assegurou.

O titular da SSPAP também afirmou que “os policiais militares evitam que o País – mesmo mergulhado em crises moral e econômica -, mergulhe na barbárie”, destacou. “Continuem com o mesmo entusiasmo, a mesma paixão, a mesma vontade de servir o povo”.

Bom combate

O comandante-geral da PM, coronel Divino Alves, agradeceu o secretário Ricardo Balestreri pelas constantes demonstrações de zelo e carinho com a corporação. Ressaltou que, aos 159 anos, a Polícia Militar é composta por homens e mulheres valorosos, que estão nas ruas, nas avenidas, combatendo o bom combate. “É uma instituição que faz a diferença”, garantiu.

Também estiveram presentes o coronel Benjamim Martins – que representou o Corpo de Bombeiros Militar -, o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (Assof-Go), tenente-coronel Alessandri da Rocha Almeida, e o presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende.

FOTO: PM5