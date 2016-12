Polícia prende suspeitos de enviar bomba a advogado dezembro 29th, 2016 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Orientada pela SSPAP para preservar direitos individuais dos envolvidos, prisão de dois policiais federais aposentados foi feita com apoio da PF

Orientada pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) para preservar os direitos individuais e a imagem dos envolvidos, a Polícia Civil prendeu nesta última terça-feira (27/12), os policiais federais aposentados e irmãos Ovídio e Valdinho Rodrigues Chaveiro, suspeitos de serem os responsáveis pelo atentado que feriu o advogado Walmir Oliveira da Cunha, de 37 anos, em 15 de julho de 2016.

A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e o Instituto de Criminalística, que acompanharam a condução dos suspeitos no início desta manhã até as dependências da Delegacia de Investigações Criminais (Deic).

Além dos dois mandados de prisão temporária, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e a condução coercitiva de Jéssica Domingos Chaveiro, Natália Domingos Chaveiro e Soraia Domingos Rodrigues, filhas e esposa de Valdinho, que foram ouvidas para esclarecimentos e dispensadas em seguida.

O titular da Deic, delegado Valdemir Branco, fez um apresentação preliminar sobre o caso para não atrapalhar as investigações. No entanto adiantou à imprensa que a motivação do crime seria uma ação judicial que a vítima teria vencido, o que confirma a tese de crime relacionado à atividade profissional do advogado.

Valdemir informou ainda que a polícia analisa os objetos apreendidos, e somente após o fim dos interrogatórios e das diligências que ainda estão em andamento poderá divulgar maiores detalhes. “Deixo claro o apoio que recebemos da Polícia Federal e do Instituo de Criminalística no andamento deste caso. Posteriormente, em uma entrevista coletiva, a Polícia Civil e outras instituições darão mais detalhes sobre a conclusão das investigações”, disse o delegado.

O crime

O crime ocorreu no dia 15 de julho deste ano, quando Walmir Cunha recebeu uma encomenda em seu escritório no Setor Marista, e pensou se tratar de um presente de um cliente. Quando abriu a caixa, viu os fios e percebeu que se tratava de uma bomba, que acabou explodindo com ele tentava se livrar do pacote, e acabou ferido na mão esquerda e no peito.

As investigações da Polícia Civil descartaram a possibilidade de participação do motoboy que entregou a encomenda, e no mês de setembro, divulgou imagens de homem de cerca de 60 aos que teria contratado os serviços do motoboy para entrega do artefato.

Direitos individuais

Delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio ressaltou que a operação tomou todas as medidas necessárias para respeitar os direitos individuais dos policiais federais suspeitos pelo crime. “A Polícia Federal é uma das instituições mais importantes do Brasil e executamos essa ação de forma responsável, tratando os presos como suspeitos e tomando os devidos cuidados para que a imagem dos suspeitos e da instituição não fosse exposta de forma negativa”, explicou.

O superintendente executivo da SSPAP, coronel Edson Costa, também destacou a importância de respeitar os direitos dos suspeitos e, principalmente, de resguardar a imagem das instituições. “Há um respeito muito grande com os direitos individuais das pessoas que, supostamente, estão envolvidas em crimes. Também nos preocupamos em manter o respeito entre as instituições”, declarou.

Em outubro deste ano, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou a Operação Livramento, que desarticulou uma extensa organização criminosa que atuava em presídios goianos. No total, 52 pessoas foram presas. Outros 63 mandados de busca e apreensão e oito de condução coercitiva foram cumpridos. Entre os detidos, servidores e ex-servidores da Superintendência de Administração Penitenciária da SSPAP, advogados e parentes de presos.

(Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária)

Foto: André Saddi