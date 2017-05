Policiais civis recebem homenagem maio 11th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Cerimônia foi marcada por entrega de comendas a membros da corporação, autoridades e empresários que contribuem com projetos sociais. “Temos muito orgulho dessa força policial”, diz o delegado-geral Álvaro Cássio

Uma solenidade no auditório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) nesta quarta-feira (10/05) marcou homenagem especial ao Dia do Policial Civil. “Temos muito orgulho da corporação, que é cheia de valores imensuráveis. Todos agem com inteligência e perspicácia”, diz o delegado-geral Álvaro Cássio.

O evento foi marcado pela entrega de comendas a membros da corporação, autoridades da área de segurança e empresários que contribuem com projetos sociais da instituição. Entre os homenageados, o vice-governador José Eliton – representado pelo chefe de Gabinete da Vice-Governadoria, Charles Antônio Gomes; e o titular da SSPAP, Ricardo Balestreri – representado pelo superintendente da Academia Estadual de Segurança Pública, Júlio Alejandro.

Também foram homenageados o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho; e o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres Neto – representado pelo promotor de Justiça Leandro Koiti Murata.Em seu discurso, o delegado-geral da corporação, Álvaro Cássio também destacou que a Polícia Civil tem contribuído, de forma decisiva, para com a segurança dos goianos. “Os indicadores demonstram que estamos acima da média na elucidação de crimes”, destaca.

Diversas autoridades prestigiaram a solenidade. Entre elas, o secretário estadual de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves; a superintendente de Polícia Técnico-Científica, Rejane Barcelos; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Júnior; além dos deputados estaduais Álvaro Guimarães, Adriana Accorsi e o vereador delegado Eduardo Prado.

(Crédito/Foto: Jota Eurípedes)