Pós Graduação – SENAI: Gestão da Manutenção Industrial janeiro 24th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

O SENAI inicia as divulgações para a formação da 2º turma da Pós Graduação em Gestão da Manutenção Industrial. A pós é ofertada pelo SENAI Italo Bologna em parceria com o SENAI de Rio Verde e as aulas são realizadas na Unidade em Rio Verde.