Postos de Saúde de Jataí passarão a oferecer vacina contra HPV para meninos janeiro 20th, 2017

Prefeitura de Jataí – Comunicado de Imprensa 19/01/16

A partir da próxima segunda-feira(23), todos os postos de saúde do Município passarão a oferecer a vacina contra o HPV (Vírus do Papiloma Humano) também para os meninos.

A vacina, que até então era disponibilizada pelo SUS para meninas entre 9 e 13 anos agora também beneficiará garotos entre 12 e 13 anos. Além disso, garotas de 14 anos serão incluídas no grupo a ser vacinado.

Outra novidade, é que também a partir de segunda-feira, os postos passarão a oferecer a vacina contra a Meningite C para adolescentes entre 12 e 13 anos. Antes, ela era disponibilizada apenas para crianças de até 4 anos.

Durante esta semana, os servidores da Secretaria de Saúde que trabalham com imunização receberam treinamento para atender a comunidade, que poder procurar os postos de saúde para receber a vacina, de segunda a sexta-feira das 07h30m às 17h.

Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais e munidos do cartão de vacina ou de um documento pessoal e do cartão do SUS.

As novas vacinas também serão oferecidas nos postos da zona rural.

Essa ampliação da vacinação contar o HPV é uma iniciativa do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos de doença sexualmente transmissível no Brasil.

Caso o assunto interesse, a Diretora de Imunização da Secretaria de Saúde do

Município estará a disposição da imprensa, nesta sexta-feira (20), na sede da