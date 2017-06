Prefeito de Jataí ressalta que parceira com Estado mudou a realidade da cidade junho 13th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Em Jataí, ao dar a largada para a 45ª edição da Exposição Agropecuária de Jataí (Expaja), Marconi liberou a primeira parcela do Goiás na Frente, no valor de R$ 500 mil, de um total de R$ 5 milhões

“É importante ressaltar também que o apoio do Governo de Goiás ao produtor rural tem feito toda a diferença”, explicou José Mário Schreiner

O governador Marconi Perillo participou da abertura da 45ª edição da Exposição Agropecuária de Jataí (Expaja), uma das maiores referências em feiras de Agronegócios do Brasil. Jataí está localizada numa região conhecida como “O Celeiro da Produtividade do Brasil”, o Sudoeste de Goiás. A feira contribui para a divulgação de novas tecnologias, socializa o conhecimento e cria oportunidades de negócios, principalmente para o agricultor familiar e empresários locais.

“A parceria do Governo do Estado com a prefeitura é de grande importância para o sucesso dessa feira. Nós temos o respaldo do governador Marconi Perillo que, por meio do Goiás na Frente, tem trazido obras para Jataí, isso sem contar com as obras tocadas exclusivamente pelo Tesouro Estadual”, destacou o prefeito de Jataí, Vinícius Luz (PSDB).

Ele ressaltou também que “a parceira da prefeitura com o Governo do Estado mudou a realidade de Jataí”. Sobre a pavimentação de rodovias, o prefeito disse que esteve, juntamente com o Sindicato Rural, na sede da Agetop, quando “foram definidas quais as rodovias que serão pavimentadas”.

Goiás na Frente – Na ocasião, o governador liberou a primeira parcela do Goiás na Frente para Jataí, no valor de R$ 500 mil, “de um total de R$ 5 milhões. Nós fizemos um pacto para que o prefeito possa pavimentar 1 milhão de metros quadrados de vias urbanas em Jataí”, pontuou Marconi. Ainda no município, ele liberou recursos da ordem de R$ 2 milhões para a construção de um Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).

Expaja – Serão apresentados na feira, até o dia 14, projetos que já estão em andamento e que têm atingido resultados expressivos. “Essa feira mostra não só a pujança do agronegócio, mas apresenta também novas tecnologias aos produtores rurais. O Governo do Estado tem contribuído para o crescimento do setor com políticas de incentivo fiscal, como o Produzir. Agora, em relação a Jataí, especificamente, nós estamos investindo na infraestrutura das rodovias, através do Rodovida Manutenção, tudo discutido com o prefeito Vinícius Luz. Outra iniciativa é a conclusão da rodovia até Caiapônia, obra importante para o escoamento da produção agrícola”, enfatizou Marconi.

Paralelamente à Expaja, acontece o 3° Workshop do Agronegócio de Jataí e o I Seminário da Rede de Rádios a Voz do Campo no Cerrado. “Esta feira tem uma importância histórica para Jataí e para Goiás. Nós vimos que o crescimento do agronegócio puxou o PIB brasileiro pra cima, em 1%, depois de oito trimestres. Nesse momento, nós vamos discutir os avanços e os desafios do agronegócio. É importante ressaltar também que o apoio do Governo de Goiás ao produtor rural tem feito toda a diferença”, explicou o presidente da Faeg, José Mário Schreiner. Na última edição do evento, mais de 30 mil pessoas estiveram na feira e cerca de R$ 50 milhões em negócios foram movimentados.

Economia – No primeiro trimestre de 2017 o PIB medido pelo IBGE teve aumento em relação ao trimestre anterior. “É o primeiro crescimento trimestral após oito trimestres, após três anos de perdas, isso influenciado pelo expressivo resultado do setor agrícola. De janeiro a março, a agricultura cresceu 13,4% sobre o trimestre imediatamente anterior, em função de mais uma supersafra”, pontuou o governador.

Jataí – O município do Sudoeste Goiano é o maior produtor de milho e sorgo do país, maior produtor de leite de Goiás e 3º do Brasil e tem, ainda, o maior rebanho confinado do Estado, além de abrigar a mais moderna usina de etanol do mundo. A produção de grãos de Jataí corresponde a 10,8% do total da produção estadual e 1,1% da nacional.