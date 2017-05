Prefeito de Mineiros disse que Marconi “está de parabéns” por lançar o Goiás na Frente maio 23rd, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Prefeito de Itarumã, Ricardo Goulart (PMDB), disse que o Goiás na Frente é muito importante e o governador é um “homem sensível, que sabe das dificuldades que os municípios estão passando”

A presença de prefeitos eleitos pelo PMDB, partido que não integra a base de sustentação política do governador Marconi Perillo, reforçou, em Jataí, o caráter suprapartidário do Programa Goiás Na Frente.

O prefeito de Mineiros, Agenor Rezende (PMDB), ex-governador do Estado, falou em nome dos prefeitos visitantes. Ele disse que o programa Goiás na Frente é uma “inovação importante”, pois ocorre depois do governador se reunir com cada um dos prefeitos, mostrando que faz uma “administração moderna”. Segundo Agenor, os prefeitos devem agradecer o governador e o vice pela forma com a qual conduzem “esse programa importante, que vai ficar na história de Goiás, e vai chegar até no menor município do Estado”.

O prefeito peemedebista disse que, em relação a Mineiros, a administração se sente agradecida. “Quero reiterar o agradecimento dos prefeitos do Sudoeste e dizer que o seu governo está de parabéns por essa iniciativa”, observou Agenor.

Para o prefeito Ricardo Goulart (PMDB), de Itarumã, o Goiás na Frente é muito importante e o governador é um “homem sensível, que sabe das dificuldades que os municípios estão passando”.

O prefeito Ibinho (PP), de São Simão, destacou o caráter apartidário do Goiás na Frente, que segundo ele espelha a forma do governador Marconi Perillo governar, “sem qualquer discriminação de natureza político-partidária”.

No Sudoeste todos os municípios foram contemplados: Rio Verde, Jataí, Aparecida do Rio do Doce, Caiapônia, Cachoeira Alta, Castelândia, Caçu, Chapadão do Céu, Dorvelândia, Gouvelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Paranaiguara, Perolândia, Portelândia, Quirinópolis, São Simão, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, Serranápolis e Turvelândia.

Prefeitos do Sudoeste destacam ação suprapartidária, liderada por Marconi

A exemplo de outras regiões do Estado, os prefeitos do Sudoeste goiano aplaudiram a iniciativa do governador Marconi Perillo de lançar o programa Goiás na Frente, no momento em que os municípios passam por grandes dificuldades financeiras, em função da crise econômica que atinge o País há dois anos.

A voz corrente entre eles é que o programa de investimentos chega em boa hora e os convênios que estão sendo assinados com os municípios, pelo governo estadual, garantem recursos para obras de infraestrutura no início das atuais gestões municipais, que sofrem as incertezas da política e da economia do País.

Ao dar as boas vindas à comitiva liderada governador e pelo vice-governador José Eliton, o prefeito de Jataí, Vinícius Luz (PSDB), disse que “gratidão” é a palavra que resume o sentimento dele e dos prefeitos presentes ao lançamento do Goiás na Frente em Jataí. Segundo ele, o Goiás na Frente é um “programa fantástico” porque o governador enfrentou as dificuldades e soube superar todos os desafios.

O prefeito anunciou o lançamento de um milhão de metros quadrados de asfalto e a construção de um centro de internação para menores infratores, com recursos advindos do convênio com o governo estadual. “Apesar de todas as dificuldades que os Estados e os municípios passam, estamos aqui para celebrar esse momento de união”, disse.