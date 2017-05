Prefeito Mendanha ressalta investimentos do Estado em Aparecida de Goiânia maio 12th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

A afirmação foi feita durante solenidade de comemoração dos 95 anos de emancipação política de Aparecida de Goiânia

“O governo estadual sempre foi parceiro de Aparecida de Goiânia”, disse hoje o prefeito Gustavo Mendanha, ao agradecer o empenho do governador Marconi Perillo na garantia de obras estratégicas para o crescimento do município. O prefeito afirmou que Marconi tem enviado importantes recursos que estão sendo aplicados na melhoria das condições de vida da população. Ele citou, por exemplo, a construção do Credeq Aparecida, o primeiro Estado, para tratamento de dependentes químicos e a assinatura de convênio de R$ 10 milhões, que serão aplicados em obras estratégicas para o desenvolvimento da cidade, que hoje é referência nacional em crescimento sustentável.

Gustavo agradeceu a presença do vice-governador, que representou o governador Marconi Perillo, afirmando que é mais um gesto de apreço ao município, que hoje completa 95 anos, e que mantém uma forte ligação econômica e social com Goiânia.

O prefeito sinalizou também que a administração municipal está aberta a novas parcerias com o governo do Estado, por entender que essa interação se dá em benefício de toda a população aparecidense. “Estamos muito felizes com essa parceria tão produtiva”, arrematou Mendanha.

Governo do Estado se fez presente nas comemorações do aniversário de Aparecida de Goiânia

O governador Marconi Perillo foi representado pelo vice-governador José Eliton nas comemorações dos 95 anos de emancipação política de Aparecida de Goiânia, município limítrofe com Goiânia e que hoje apresenta um dos maiores índices de crescimento econômico do País, figurando entre as 40 cidades brasileiras que passaram que elevaram o PIB e os indicadores econômicos nos últimos dez anos.

Na companhia do prefeito Gustavo Mendanha, o vice-governador cantou o parabéns para você em homenagem à cidade e cortou simbolicamente o bolo de 95 metros, confeccionado pela Prefeitura com apoio do comércio local. José Eliton afirmou, no discurso de saudação à cidade, que Aparecida de Goiânia é um dos municípios que mais crescem no País, agregando serviços e gerando empregos, “mas que enfrenta desafios”.

O vice-governador disse que o governador Marconi Perillo e ele têm procurado atuar de forma propositiva, garantindo recursos para o desenvolvimento sustentável do município. Ele citou as obras em parceria com a administração municipal, como a construção do Credeq, da Avenida da Paz, instalação de agências do Vapt Vupt, IML, Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) e, mais recentemente, assinatura de convênio de R$ 10 milhões com a prefeitura e R$ 2 milhões para a construção da nova sede do legislativo municipal. “O governo do Estado tem uma sólida parceria com Aparecida de Goiânia”, destacou José Eliton.