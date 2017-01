Prefeitos dos partidos de oposição à base reconhecem tratamento igualitário oferecido por Marconi janeiro 25th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Dos mais de 170 gestores recebidos por Marconi até hoje, 21 são do PMDB e sete do DEM, dois dos partidos grandes que não integram a base

“Não haverá qualquer discriminação pelo fato do senhor pertencer a outro partido”, afirmou hoje o governador Marconi Perillo ao prefeito de Portelândia, Manoel Rodrigues de Rezende (PMDB), ao recebê-lo para uma audiência no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A afirmação não foi restrita ao prefeito de Portelândia, mas tem sido repetida por Marconi a todos os gestores municipais eleitos e reeleitos em outubro de 2016 cujos partidos não integram a base de apoio ao governo estadual.

Marconi já recebeu até hoje mais de 170 prefeitos, dos 246 eleitos ou reeleitos em outubro. O PMDB e o DEM estão entre os maiores partidos que não integram sua base, e que possuem números mais expressivos de gestores municipais. Ele já se reuniu, até o momento, com 21 dos 42 prefeitos do PMDB, e com sete dos 10 eleitos pelo DEM. O tratamento municipalista e republicano abrange a todos, mas faz questão de ressaltá-lo aos eleitos por legendas que não compõem sua base de apoio, a fim de transmitir a confiança de que os prefeitos precisam para apresentar suas demandas.

Nas audiências, tem enfatizado que ali não cabem diferenças partidárias, tampouco regionais. Todos os municípios são valorizados e serão atendidos nos quesitos que mais necessitam. “Os prefeitos são os que mais sofrem com a crise econômica nacional. Não têm recursos para investimentos, precisam cortar onde já têm pouco. Isso os preocupa muito, e nas reuniões tratamos das prioridades, do bom desenvolvimento da gestão. De como atender as necessidades das prefeituras e, principalmente das populações, por meio da ajuda do governo estadual com convênios e parcerias”, afirmou Marconi.

O prefeito de Portelândia observou: “Não são todos que fazem isso, receber todos os prefeitos com respeito e cordialidade”. A receptividade também foi notada pelo prefeito de Hidrolina, Osvaldo Moreira Vaz (PMDB): “Ele foi bastante receptivo com as nossas reivindicações. Estamos muito agradecidos pelo apoio que, com certeza, vai nos dar”, disse, ao sair de audiência com o governador, acompanhado de sua comitiva. Prefeito de Fazenda Nova, Afrânio Ferreira (PMDB) constatou na reunião que Marconi, bem como o governo estadual, estão abertos a parcerias sem qualquer tipo de discriminação a nenhum prefeito. “Fui bem recebido pelo governador, ele nos passou muita confiança”, avaliou o peemedebista, ao final da audiência.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), ficou surpreso com a recepção de Marconi, que reuniu todo o secretariado para ouvir suas demandas. Iris observou que é a primeira vez que se vê na história política de Goiás, entre governador e prefeito, um gesto desse: “O governador convocando todo o secretariado para ouvir o prefeito”.

Um dos primeiros a ser recebido por Marconi, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), ressaltou que grande parte do desenvolvimento do município se deve à ajuda do governo estadual. “Queremos manter e ampliar ainda mais essa relação em prol do desenvolvimento do nosso município e precisaremos ainda mais do governador a partir de agora”, disse. Ele estava acompanhado do prefeito anterior, Maguito Vilela, que destacou as excelentes parcerias que teve com Marconi em seis anos onde os dois governaram concomitantemente, e que elas foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos aparecidenses.

Prefeito de Formosa, Ernesto Roller (PMDB) elogiou a iniciativa de Marconi de receber todos os gestores: “Vejo como uma iniciativa positiva, como cumprimento da responsabilidade de homem público. Louvo a atitude do senhor governador, respeitando a posição político-partidária de cada um”, declarou. O prefeito de Pontalina, Milton Ricardo (PMDB), ficou impressionado com o cuidado e a agilidade de Marconi. “Ele anotou tudo, avaliou o que é possível fazer parceria e encaminhou algumas das demandas para os secretários competentes. Mostrou-se um gestor público preocupado com a situação do município”, afirmou.

O prefeito de Mineiros, Agenor Rezende (PMDB), classificou o encontro como “formidável, além das nossas expectativas”. E acrescentou: “Fomos muito bem recebidos. O governador nos deu uma atenção especial, digna das grandes amizades”. Prefeito de Uruana, Cássio Gusmão de Oliveira (PMDB) agradeceu pela boa recepção e pontuou que a audiência foi muito produtiva.

Prefeita de Jandaia, Milena Pereira Lopes Moura (PMDB) afirmou que sem a ajuda que Marconi tem oferecido aos gestores seria impossível a eles administrar em um momento econômico tão difícil para o País. “É uma atitude louvável”, avaliou a prefeita. “Essa reunião foi um presente. Marconi sempre honrou nossa população. Essas parcerias vão mudar a nossa vida para melhor”, afirmou, ao final da reunião com Marconi.

DEM

Prefeitos do DEM também reconhecem o tratamento republicano oferecido por Marconi. Prefeito de Britânia, Marconini Pimenta disse que Marconi dá aos municípios a esperança de que vão conseguir dar a volta por cima, ao oferecer convênios e parcerias. O prefeito de Faina, Tiago Pedra Grande também elogiou Marconi pelo tratamento dispensado aos gestores. “É uma iniciativa muito inteligente do governador de atender todos os prefeitos, de todos os partidos. Ele nos ouve e atende as demandas que trazemos a ele. Fiquei muito satisfeito pela oportunidade de nos receber aqui e de poder trazer a mensagem da população fainense”, declarou.

O prefeito de Nova Crixás, Ailton José Barretos, o Barretinho, destacou a postura republicana do governador, que trata todos os prefeitos com igualdade e muita atenção aos interesses dos municípios. E o de Bom Jardim de Goiás, Odair do Odélio: “Essas audiências são de grande valia para nós, prefeitos, porque precisamos da parceria do Governo para que a gente tenha uma boa gestão. A gente só tem que agradecer por receber as portas do Palácio abertas”.

Paulo Sérgio de Rezende, prefeito de Hidrolândia, ressaltou a sensibilidade administrativa de Marconi ante a crise econômica que acomete as administrações públicas de modo geral. “É um governador municipalista que tem entendido as dificuldades que os municípios têm atravessado, ele sempre tem estendido a mão amiga para os municípios”, declarou.

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)