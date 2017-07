Prefeitos reconhecem o caráter republicano e municipalista do governador Marconi julho 5th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Prefeitos do interior do Estado reconhecem o caráter republicano e municipalista do governador, incluindo os de partidos de oposição que, assim como os demais, estão recebendo recursos do Goiás na Frente. “Eu não tenho palavras para agradecer ao senhor ‘Marconi Perillo’. Eu estou junto com o senhor para o que der e vier, pois sei que outras parcerias serão firmadas com a nossa administração”, comemorou a prefeita de Santo Antônio da Barra, Sirleide Ramos (PMDB).

O Goiás na Frente segue a todo vapor com a liberação da segunda parcela dos convênios celebrados com as primeiras 25 cidades. A maioria das obras relacionadas nos convênios é de recapeamento. Até o final de setembro, os 246 municípios goianos deverão ter celebrado o convênio. Marconi tem enfatizado em suas viagens pelo interior do Estado que “governador e prefeitos têm de trabalhar juntos para melhorar a vida dos goianos”.

José Barbosa (PMDB), prefeito de Piracanjuba, ressaltou que, mesmo sendo de um partido de oposição ao governo, tem sido bem recebido todas as vezes que vai ao Palácio, e tem tido as reivindicações atendidas. “E realmente esse programa Goiás na Frente olha por todos os municípios. Sou prova disso”, disse.

Vianópolis

Ao recepcionar Marconi Perillo e sua equipe, no último dia 27, o prefeito Issy Quinan (PP) agradeceu, primeiramente, aos populares, “que deixaram seus lares para estar aqui conosco”, e ao governador Marconi Perillo, “que garantiu lazer e cidadania à nossa comunidade. Nenhum estado avança sem a interiorização da política, como está acontecendo em Goiás, que é modelo de administração para o Brasil sair da crise. Ele ‘Marconi’ dialogou e construiu um entendimento com todos os prefeitos goianos para que o Goiás na Frente se tornasse realidade”.

Trindade

Trindade faz parte das cidades que tiveram recursos liberados por Marconi Perillo no mês de junho. O prefeito Jânio Darrot (PSDB), enumerou os benefícios que o governador trouxe para município nos últimos tempos. “Marconi Perillo é o maior benfeitor de toda a história de Trindade. Ele assumiu o Hutrin com investimentos de mais de R$ 20 milhões por ano. Ele pavimentou a rodovia 469, que liga Trindade a Abadia e a Goianira. Ele já trouxe asfalto para a cidade no passado e agora está trazendo mais de R$ 5 milhões que vão permitir que façamos o recapeamento de 900 mil m² de vias urbanas”.

Goianápolis

O prefeito Francisco de Moraes (PTN), mais conhecido por “Chiquinho”, comentou o destino dos R$ 2 milhões liberados por Marconi, e outros recursos de emendas parlamentares que devem somar mais R$ 1 milhão. “Nós vamos investir os R$ 3 milhões na revitalização e modernização do Centro da cidade, além da recuperação da Praça 14 de Novembro. Esta é a primeira vez que um governador traz recursos para o nosso município sem determinar onde o dinheiro será aplicado”, completou o prefeito, que recebeu, ainda, um Cheque Mais Moradia no valor de R$ 20 mil, de um total de R$ 80 mil.

Maurilândia

“O povo de Maurilândia é eternamente grato pelo que o senhor, governador Marconi fez, está fazendo e ainda vai fazer pela cidade. No total, o governo vai investir quase R$ 8 milhões em Maurilândia. O senhor é o melhor governador de todos os tempos”, frisou a prefeita Edjane Alves de Almeida (PSDB).

Bom Jesus de Goiás

“Com esse dinheiro do ‘Goiás na Frente’, que chegou em boa hora, porque não está fácil administrar nesse momento de crise, nós vamos asfaltar 100% da cidade. Ainda bem que nós temos um governador que é parceiro dos prefeitos, que tem visão, que conhece cada cidade desse estado e, ao receber todos os prefeitos, de todos os partidos, em Goiânia, demonstra sua preocupação com o povo”, destacou o prefeito Daniel Vieira (PTB).

São Francisco de Goiás

“Essa é a marca do governo Marconi Perillo. Ele conhece todos os municípios e está sempre disposto a ouvir a comunidade. Nesse momento de crise nós nos sentimos muito honrados de termos um governador como o Marconi Perillo, que administra voltado para a realidade dos municípios”, reconheceu o prefeito de São Francisco de Goiás, Wilmar Ferreira Silva (PSDB).

Abadia de Goiás

Romes Gomes (PSDB) falou da importância dos recursos para a administração municipal, que serão, de acordo com ele, aplicados em obras de infraestrutura. Disse que o governo estadual é parceiro de sua administração e nominou as intervenções recentes e os benefícios viabilizados pelo Estado: “Obrigado pelos R$ 1 milhão e 300 mil em Cheques Reforma, pela GO-469 até Trindade, pela reforma do Cepac, pela ampliação do abastecimento de água, porque era um caos aqui na nossa cidade. Obrigado pela ambulância, que foi dada em 2013. Obrigado pela interligação da GO-040”.

Aragoiânia

“Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito para nossa cidade. Vamos asfaltar o setor Bela Vista inteiro, uma parte do Setor do Jardim Imperial, Jardim Glória, Jardim das Flores e fazer o recapeamento de várias ruas da nossa cidade”, apontou o prefeito Nauginel Antunes do Prado (PSDB).

Terezópolis

Juninho (PSDB) disse que os recursos ‘Goiás na Frente’ serão usados na pavimentação de vias urbanas e que, “graças ao governo do Estado, Terezópolis será a primeira cidade de Goiás com todas as suas ruas pavimentadas”.

Buriti Alegre

Durante evento em que celebrou convênios com o governo estadual, o prefeito de Buriti Alegre, André Chaves (PMDB), afirmou que o governador Marconi Perillo percorre o Estado com a disposição de um menino. “Eu fico impressionado. Nunca vi um gestor correr o seu Estado com tanta disposição. Em seis meses de mandato, já me encontrei com Marconi em diversos eventos, e ele sempre entusiasmado, com a disposição de um menino”, observou.

Piracanjuba

O prefeito de Piracanjuba, José Barbosa (PMDB), ressaltou que, mesmo sendo de um partido de oposição ao governo, tem sido bem recebido todas as vezes que vai ao Palácio, e tem tido as reivindicações atendidas. “E realmente esse programa Goiás na Frente olha por todos os municípios. Sou prova disso”, afirmou.

Guapó

“É Muito bom podermos escolher onde vamos aplicar nossos recursos. E esse dinheiro chega em boa hora para nossa cidade. Parabéns, Marconi, por essa iniciativa, por nos ajudar”, aclamou o prefeito de Guapó, Colemar Cardoso (PSDB).

Bela Vista de Goiás

“Só queremos dizer o nosso número: R$ 2 milhões. Este é o montante de recursos que Bela Vista está recebendo do governo do Estado. Somos muito gratos ao governador Marconi Perillo por ajudar tanto Bela Vista, e a todos os municípios, indistintamente”, afirmou a prefeita Nárcia Kelly (PTB).

Pires do Rio

A prefeita de Pires do Rio, Cleide Aparecida Veloso (PP), disse que o dia era de festa porque o município receberia os recursos que a população precisa para ter melhorias em todos os cantos da cidade.

Cristianópolis

“É muito importante esse programa [Goiás na Frente], porque em um momento de muitas dificuldades, o governador Marconi Perillo tem dado uma assistência muito boa com esses investimentos. Acredito que de um modo geral vai colaborar com todos os municípios”, afirmou o prefeito de Cristianópolis, Jairo Gomes.

Itumbiara

Prefeito de Itumbiara, José Antônio (PTB) disse que o município reconhece que recebe o maior investimento proporcional do programa Goiás na Frente, de R$ 5 milhões para obras de recuperação avenidas e ruas da cidade. “É uma grande honra merecer toda essa atenção e cuidado do governador Marconi”, afirmou.

Caldas Novas

“O governador Marconi celebrou vinte e poucos anos de casamento com Caldas Novas. É um namoro, uma paixão eterna que ele tem por nossa cidade. O gesto de liberar R$ 5 milhões para Caldas Novas é uma clara demonstração que Marconi valoriza os municípios e pensa nos interesses maiores do Estado”, afirmou o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP).

Anápolis

“Existe uma Anápolis antes e outra depois de Marconi”, disse o prefeito Roberto Naves (PTB). Ele lembrou que a água foi o principal tema da última campanha para prefeito e assumiu o compromisso, com a população, de resolver o problema. “E hoje, num dia histórico, o governador determina o início das obras de captação de água do Rio Capivari”, completou. “Marconi é um político diferenciado, que está reescrevendo a história de Anápolis”, enfatizou.