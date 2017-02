Programa abre 5 mil bolsas de estudos para Brasília e região fevereiro 1st, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

O Portal Bolsas de Estudo – em conjunto com diversas instituições de ensino superior – está com inscrições abertas pra o primeiro semestre de 2017. São mais de 150 mil vagas em todo Brasil, sendo que cinco mil são destinadas para Brasília e região. Os cursos oferecidos são de graduação e pós-graduação tanto na modalidade presencial como EAD com desconto que podem chegar até 80%.

Inscrições – Para ter direito a Bolsas de Estudo, o aluno deve escolher o curso desejado e seguir passo a passo cada etapa de inscrição. Os descontos valem desde a primeira mensalidade.

Os cadastros são gratuitos e realizados pelo site do Portal Bolsas de Estudohttp://portalbolsasdeestudo.co m.br/universidades

Mais informações: (11) 94555-0023 whatspp e 4003-3219 – (Atendimento em todo Brasil com ligação local – capitais e regiões metropolitanas), e-mail:contato@portalbolsasdeestudo.c om.br