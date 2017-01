Programa de Austeridade vai garantir economia de quase R$ 1 bilhão em 2017 janeiro 10th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Valor é referente à redução de despesas proposta pelos projetos de lei que compõem o Programa, aprovado pela Assembleia Legislativa

A Casa ainda votará a PEC que institui novo regime fiscal, o que gerará economia maior ainda

O Programa de Austeridade pelo Crescimento do governo do Estado de Goiás vai garantir uma economia de R$ quase R$ 1 bilhão em 2017, precisamente 932,12 milhões. O valor economizado poderá aumentar, caso a opção do funcionário que tem direito à licença prêmio seja por fazer um aprimoramento. O total compreende a soma do que será economizado em cada um dos 14 itens detalhados nos projetos de lei que compõem o Programa, já aprovados pela Assembleia Legislativa. A Casa ainda vai apreciar a segunda parte do Programa de Austeridade, a PEC que institui um novo regime fiscal do Estado. Com a apreciação da PEC, a economia gerada deverá ser ainda maior.

Os projetos de lei aprovados dizem respeito à redução de gastos com pessoal e custeio; ao aumento da contribuição previdenciária do servidor público estadual do Executivo e demais poderes; à criação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), com alíquota única e uniforme de 15%, e proibição para os novos programas de Regularização Fiscal por 10 anos, a contar de 1.º de janeiro de 2017. Essa parte do Programa de Austeridade foi aprovada no dia 21 de dezembro.

Uma das maiores economias será gerada pelo FEF: R$ 656 milhões. Todos os incentivos fiscais concedidos à margem do Confaz estarão sujeitos ao FEF. O Fundo objetiva afiançar ganho de arrecadação ao Estado, que reverterá os recursos para investimentos. No texto do Programa enviado para a Assembleia, o governo estadual pondera que as empresas incentivadas serão beneficiadas com os investimentos em infraestrutura que o governo fará com os recursos economizados. “Não haverá nenhum impacto sobre produtividade tendo em vista os ganhos que virão com os investimentos que o Estado fará com esses recursos”, argumenta o governo estadual, no texto.

Outra economia significativa diz respeito à redução de 20% de ocupantes dos cargos comissionados. O governo estadual economizará R$ 36 milhões somente neste ano. A mudança nas regras para concessão da licença-prêmio, por sua vez, poderá resultar em mais em economia. No total, somente a economia gerada pela redução de gastos com pessoal será de R$ 276.129.594. O governador Marconi Perillo tem afirmado em entrevistas à imprensa que os recursos gerados pelo Programa de Austeridade serão utilizados para investimento em infraestrutura e na melhoria dos serviços essenciais à população, como Saúde, Educação e Segurança Pública.

Tabela com a redução de despesas referente a cada item do Programa de Austeridade:

Atos Normativos Publicados ítem Iniciativa Redução Anual Estimada Redução Anual Estimada – Lei e Decreto. 1 Redução de 20% de ocupantes dos cargos comissionados de Assessoramento e Supervisor A, B e C. *O projeto encaminhado para a Assembleia foi de redução de 20% de vagas das leis, e não dos ocupantes dos cargos. (Lei nº 19.574/2016). 38.400.000 36.000.000 2 Redução de 10% com contratos temporários (exceto SEAP) *Conforme Decreto nº 8.861/2016 a redução alcança SEAP, assim a economia será maior. 43.000.000 48.000.000 3 Fixação da despesa mensal com indenização por serviço extraordinário – AC4 em R$7 milhões *O Decreto nº 8.861/2016 reduziu em 30% a despesa em relação ao gasto de outubro/2016. 40.800.000 37.469.594 4 Redução de 30% com despesas de indenização por localidade – AC3 *No projeto encaminhado para a Assembleia previa a redução, porém foi suprimido. 6.800.000 – 5 Adicional de Insalubridade e Periculosidade *Reduziu o % máximo de 40% para 15% (Lei 19.573/2016). 33.870.000 33.870.000 6 Redução de 30% de despesas com Gratificação de Risco de Vida (Decreto 8.861/2016). 6.000.000 6.000.000 7 Redução de 30% de despesas com GDVV do Vapt-Vupt (Lei nº 19.574/2016). 12.000.000 12.000.000 8 Redução de 18% no valor total de despesas com aulas complementares de professores na Seduce (Decreto 8.861/2016). 31.000.000 31.000.000 9 Redução de 20% de despesas FCEs na Seduce (Decreto 8.861/2016). 8.400.000 8.400.000 10 Redução de 30% despesas Prêmio de Incentivo da Saúde em relação ao mês de outubro/2016 (Lei nº 19.574/2016). 21.900.000 21.900.000 12.a Redução do número de Secretários-Executivos dos Conselhos, de 65 para 15. *Do projeto encaminhado para a Assembleia com alterações aprovadas, são 37 Conselhos e 10 Secretarias Executivas (Lei nº 19.574/2016). 6.000.000 5.160.000 12.b Redução do número de Subsecretarias de Educação de 40 para 16, e extinção de 24 cargos de Subsecretários de Educação. *Será reduzida mais uma Subsecretaria e correspondente cargo de Subsecretário em novo decreto. 1.580.000 1.660.000 13 Extinção do Auxílio-Alimentação e da Parcela Indenizatória (houve a redução em 30% no auxílio alimentação – Lei nº 19.574/2016 – e manteve a PI dos Auditores Fiscais prevista em Lei, e revogou o Decreto 8.643/2016 que regulamenta a PI por meio do Decreto nº 8.861/2016, porém o novo decreto poderá retornar a despesa com PI estimada em R$2,5 milhões mensais e R$30 milhões anuais. 45.200.000 34.670.000 Total economizado com pessoal 294.950.000 276.129.594 14 Criação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) com alíquota única uniforme de 15%. 800.000.000 656.000.000 Total 1.094.950.000 932.129.594.000

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)