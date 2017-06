Projeto da Inoar doa bolas de futebol para crianças de áreas menos favorecidas na África do Sul junho 2nd, 2017 Diretor Esporte Google+ LinkedIn Pinterest

Crianças sul-africanas vão poder jogar e brincar, com o incentivo do esporte

A Inoar patrocinou e entregou bolas de futebol para uma comunidade de Ivory Park, Tembisa, na África do Sul, em uma ação social que tem como objetivo mudar a vida de 45 crianças que vivem sem família, nas ruas.

Por meio do jogo de futebol, as crianças podem ser crianças outras vez, os jovens são capazes de fazer algo para si mesmos, longe das dificuldades enfrentadas na comunidade bastante precária, em zona rural.

Pensando nisso, Shoki Ndaba, um cabeleireiro da região, montou uma escola para ensinar o esporte às crianças da região, que oferece pouquíssimas oportunidades a seus moradores. O esporte dá sentido à vida das crianças e a ação está em total sintonia com as práticas sociais da Inoar, empresa que prontamente aceitou patrocinar e acompanhar a ação no país.

“Estamos gratos por poder participar deste projeto. Esta foi uma experiência humilde e incrível, e nunca vimos tantos corações gratos e lindos sorrisos”, diz Hendrien Kruger, da Inoar África do Sul.

“É missão da Inoar fazer a diferença na vida de pessoas, especialmente as que mais precisam”, diz Inocência Manoel, fundadora da empresa.

A marca patrocinou todo o kit: roupas, meias, bolas. Além do esporte ser uma agente transformador na vida de jovens, reconstrói comunidades inteiras.