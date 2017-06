Projeto de Jovair Arantes impede aplicação de recursos do FAT no exterior junho 6th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), apresentou à Câmara dos Deputados projeto de lei que impede que o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) seja aplicado no exterior (PL 7755/17).

O parlamentar explica que, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as verbas do fundo têm sido utilizadas para realização de obras fora do Brasil.

“Aplicar esses recursos em outros países é prejudicar o trabalhador nacional e deturpar os objetivos do FAT. Não podemos esquecer que a taxa de desemprego no Brasil já chega a assustadores 13,6%. No primeiro trimestre de 2017, havia 14 milhões de desempregados no País”, destaca o líder.

Segundo informações da imprensa, de 2007 a 2014, por exemplo, o BNDES liberou recursos para 425 operações de exportação. Pouco mais de 130 delas, o equivalente a um terço, beneficiaram seis construtoras: Odebrecht e sua subsidiária em Cuba, a Companhia de Obras e Infraestrutura, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa e OAS. Todas agora são investigadas na Operação Lava Jato.

A proposta muda a lei que criou o FAT (Lei 7.998/90), determinando que os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador sejam aplicados exclusivamente no território nacional.