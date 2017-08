Projeto do Aeroporto Regional de Jataí avança agosto 17th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Secretaria da Aviação Civil vai a Jataí para retomar obra do Aeroporto Regional

Em audiência com o deputado federal Daniel Vilela e o prefeito de Jataí, Vinícius Luz, o secretário da Aviação Civil, Dário Lopes, anunciou a retomada do processo para a construção do Aeroporto Regional de Jataí. Já foi marcada para o dia 15 de setembro uma visita de diretores e técnicos do órgão ao município para conhecer a área e assinar com a prefeitura o termo de compromisso que vai possibilitar a licitação da obra, que será financiada com recursos do Banco do Brasil.

A previsão do secretário da Aviação Civil é de que a construção comece até dezembro. O aeroporto de Jataí, projeto que foi encabeçado pelo ex-prefeito Humberto Machado (PMDB), está orçado em R$ 50 milhões e terá capacidade de receber aeronaves de grande porte, atendendo toda a Região Sudoeste do Estado. A prefeitura de Jataí já doou o terreno e fez a terraplanagem. Segundo Dário Lopes, os recursos para iniciar a construção estão disponíveis.

“É um aeroporto que vai atender não só o município, mas toda a Região Sudoeste de Goiás, já que Jataí encontra-se estrategicamente entre Mineiros e Rio Verde”, afirma Daniel Vilela. “É uma região de grande pujança econômica, em função do agronegócio, que atrai gente de todo País e já está passando da hora de contar com um aeroporto mais adequado”, completa.

O prefeito Vinícius Luz também destacou a importância do aeroporto para a região e elogiou o empenho de Daniel Vilela junto ao governo federal para que os recursos sejam liberados e a construção do terminal e da pista tenham andamento. Daniel esteve no dia 20 de abril com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, para discutir um cronograma e o financiamento do aeroporto. Na ocasião, o ministro incluiu o projeto na lista de prioridades da pasta.