O Sesc Jataí inicia o ano com a atividade o Projeto Recreando Escolar. O projeto tende a atender as escolas públicas e privadas, desenvolvendo com os alunos atividades Lúdicas-recreativas.

O Sesc Jataí informa a todos que o agendamento com as escolas já está sendo feito.