Projeto viabiliza exames médicos gratuitos em Rio Verde

Com o apoio do deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) e da deputada federal Flávia Moraes (PDT), a Clínica Móvel do Dr. George Moraes, está em Rio Verde desde o dia 6, realizando vários tipos de exames

Uma das mais completas unidades móveis de saúde, com exames médicos preventivos gratuitos de ultrassonografias pélvicas, tireoide, de próstata, mamária, bolsa escrotal, eletrocardiograma, obstétrica e endovaginal e ultrassom 4D está atendendo as famílias de Rio Verde desde a última terça-feira, 06, através do programa Saúde em movimento.

O programa é uma iniciativa do médico George Moraes, com apoio do deputado estadual Lissauer Vieira e da deputada federal Flavia Moraes. “Nosso objetivo é oferecer, especialmente para as famílias mais carentes, um atendimento gratuito em vários exames, e com essa clínica do Dr George, uma das mais completas unidades móveis de saúde, temos a oportunidade de proporcionar melhorias na qualidade de vida, bem como promover a conscientização da importância da prevenção,” destaca Lisssauer.

Os Bairros que receberam a unidade médica foram Dom Miguel, Martins e Promissão. O médico George Morais, juntamente com sua equipe, já realizaram cerca de 5 mil exames, e todos já saíram com os resultados em mãos, tendo acesso a um diagnóstico prévio para encaminhamento a tratamentos com médicos específicos.

George explica que alguns dos exames podem custar mais de 500 reais. “Sabemos que as famílias nem sempre tem condições de pagar todas despesas e as vezes a saúde é deixada de lado, mas com essa unidade móvel as pessoas têm oportunidade de fazer exames de alto custo sem gasto nenhum e de primeira qualidade.”

Antonina Borges Vieira foi uma das pessoas atendidas voltou pra casa feliz com o resultado: “eu estava esperando há muito tempo pra fazer esse exame na rede púbica, porque não tenho condições de pagar, e até hoje não fui chamada, mas aqui eu consegui fazer meu exame e já peguei até o resultado,” contou a paciente que é moradora do Bairro Promissão.

O senhor Paulo Roberto também aproveitou a clínica móvel para colocar fim à espera de mais de um ano por um exame: “tem mais de um ano que eu precisava fazer esse exame, agora graças ao deputado Lissauer eu ‘tô’ aqui na fila só aguardando pra fazer.”

Além dos exames, está sendo oferecido também um ultrassom 4D, gravando as imagens com a movimentação do bebê, que é entregue às gestantes. O aparelho é de última geração e o único de Goiás, proporcionando imagens perfeitas da movimentação dos bebês.

O atendimento no Bairro Promissão vai até o fim do dia. Nesta sexta-feira, no sábado e domingo (9, 10 e 11 de junho) a clínica Móvel vai atender os moradores dos distritos de Lagoa do Bauzinho, Riverlândia e Ouroana.