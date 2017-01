Proposta estabelece atendimento prioritário para obesos janeiro 6th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

O deputado federal Roberto de Lucena (PV/SP) é autor do Projeto de Lei 1797/11 que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de obesidade mórbida. O parlamentar também quer que as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservem assentos, devidamente identificados para as pessoas com esta doença crônica.

O objetivo da proposta é acrescentar os obesos mórbidos no texto da Lei 10.048/2000, norma que confere o benefício aos portadores de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como doença multifatorial, a obesidade é provocada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Quando o Índice de Massa Corporal (IMC) ultrapassa 40kg/m², a doença já se enquadra no Grau III, de obesidade mórbida. A doença se relaciona com alto nível de mortalidade e com a ocorrência de diversas co-morbidades como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, apneia do sono, doenças cardiovasculares, artropatias, colecistopatias e câncer.