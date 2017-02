PSB vai de candidatura própria fevereiro 7th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Em reunião com a bancada do Partido Socialista Brasileiro (PSB), da Assembleia Legislativa e a senadora Lucia Vania, presidente estadual da sigla, ficou decidido que, em Goiás, o partido irá trabalhar para o lançamento de candidatura própria ao governo do Estado em 2018

Estiveram reunidos hoje os deputados estaduais Lissauer Vieira (líder da bancada), Diego Sorgatto e Marlúcio Pereira, que obtiveram da senadora “carta branca” para uma postura independente ao governo de Marconi Perillo. “Isso não significa que nos tornaremos oposição ao governo estadual, mas recebemos o aval da senadora para uma postura de independente do posicionamento governista”, ponderou Lissauer.

O foco dos pessebistas é trabalhar um nome que possa aglutinar forças política e eleitoral para disputar o governo do estado nas próximas eleições e aumentar as bancadas de deputados estadual e federal. “Estaremos a partir de abril realizando encontros regionais, fortalecendo o PSB para o embate eleitoral das próximas eleições”, disse a senadora, ressaltando que existe nos quadros do partido em Goiás nomes com real possibilidade de disputar a sucessão de Marconi Perillo.

“Vamos trabalhar com afinco para montarmos alianças, chapas majoritárias e proporcionais, oferecendo aos cidadãos goiano a oportunidade de boas escolhas”, finalizou Lucia Vânia.