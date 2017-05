R$ 311 milhões para incrementar a economia do Sudoeste do Estado maio 23rd, 2017 Diretor Geral Google+ LinkedIn Pinterest

Governador destacou o nível de maturidade política existente hoje em Goiás, onde imperam o republicanismo e o respeito

Em mais um Encontro Regional do Programa Goiás na Frente, na presença 30 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região, o governador Marconi Perillo assinou hoje, em Jataí, ordens de serviço que totalizam R$ 311 milhões para incrementar o desenvolvimento do Sudoeste goiano.

Na saudação aos prefeitos, o governador destacou o nível de maturidade política existente hoje em Goiás. Citou a convivência democrática do prefeito de Jataí, Vinícius Luz (PSDB) e o deputado estadual Victor Priori, que disputaram a eleição municipal e, hoje, somam força em nome dos interesses maiores do município.

Marconi aproveitou o encontro para defender a reforma da Previdência, dizendo que os Estados não podem mais conviver com o déficit previdenciário. No caso de Goiás, enfatizou, “a obrigação nossa é trabalhar para os 7 milhões de goianos”.

Ele destacou que os recursos do Goiás na Frente vão servir para quem mora num bairro com ruas estragadas, que serão consertadas, mas, sobretudo, para gerar empregos. Ele pediu aos prefeitos que se organizem, destinando áreas, para que em parceria com o Estado e a Caixa sejam construídas novas moradias. Marconi ressaltou que o governo estadual não está impondo nada e as prioridades foram definidas pelos próprios prefeitos.

Anunciou que já pagou as primeiras parcelas dos municípios e, nesta terça-feira, recebe mais um grupo de seis prefeitos para repassar a primeira parcela do convênio. Para o Sudoeste, Marconi explicou que serão aplicados R$ 311 milhões, em obras e serviços em várias áreas.

O vice-governador José Eliton disse em seu discurso que o Goiás na Frente permite que os cidadãos exerçam a cidadania. “Esse programa é voltado para atender às expectativas dos municípios, depois que o governador atendeu a cada um dos 246 prefeitos”, afirmou José Eliton, ao destacar que o governador promoveu uma série de ajustes, para garantir numa etapa seguinte o maior programa de investimentos do País – o Goiás na Frente.

“No momento em que o País vive um clima de perplexidade política, é preciso equilíbrio e firmeza para sair da crise, além de bons exemplos, como o programa Goiás na Frente, que vira a página da crise”, observou José Eliton, acrescentando que os investimentos atingem o patamar de R$ 9 bilhões, entre recursos públicos e parcerias com a iniciativa privada.

No Sudoeste, o governador anunciou a destinação de R$ 311 milhões, assim distribuídos: R$ 100 milhões para obras estruturantes, R$ 28 milhões para a Educação; R$ 20 milhões para a Saúde, R$ 3 milhões para desenvolvimento regional, ciência, tecnologia e inovação; R$ 9,8 milhões em saneamento, R$ 101 milhões em habitação; R$ 4,5 milhões em Segurança Pública e R$ 45 milhões para pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas.