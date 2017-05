Raízen investe em plataforma de relacionamento com produtores de cana por meio do Programa Cultivar maio 17th, 2017 Diretor Sem categoria Google+ LinkedIn Pinterest

Tecnologia, gestão do negócio, redução de custos operacionais e inovações agrícolas são alguns dos benefícios oferecidos aos parceiros

Empenhada em investir de maneira significativa em práticas que beneficiem diretamente seus fornecedores de cana e contribuam para o desenvolvimento e relacionamento mais próximo com eles, a Raízen lançou na última semana o novo Programa Cultivar – “Vamos Juntos”. Inédito no setor sucroenergético, o programa oferece inovações agrícolas que viabilizam melhores resultados – seja na produtividade ou na rentabilidade – por meio de tecnologias e ferramentas que estão revolucionando o campo.

O programa organizou quatro frentes de inovações: Desenvolvimento Agronômico, Desenvolvimento do Negócio, Sistema de Construção Participativo e Reconhecimento e Recompensa.

A frente de inovação Desenvolvimento Agronômico visa o aumento da eficiência operacional e melhoria de produtividade no campo. Dentre as ferramentas dessa frente, destaca-se a Academia de Produtividade, que promove encontros com a Comunidade Cultivar para troca de experiências e técnicas agrícolas para maximizar o TCH e ATR. Vale destacar também o Suporte Agronômico, que permite ao produtor obter a recomendação agronômica correta por meio da coleta e análise do seu solo resultando também em aumento de produtividade do canavial e consequente melhor rentabilidade do seu negócio. Essa frente de inovação disponibilizou também uma tecnologia inovadora para Monitoramento Integrado de Pragas (MIP), além claro, do já conhecido e bem-sucedido Geocana, utilizado sobretudo para conservação de solo.

A frente de inovação Desenvolvimento do Negócio oferece aos produtores acesso a iniciativas voltadas a multiplicação dos benefícios financeiros, gestão do negócio e desenvolvimento do agroempresário. A parceria do programa Cultivar e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será estendida para as regiões de Bauru (SP) e Jataí (GO). Além disso, está disponível agora o Lubrifica+, solução de lubrificação para os produtores com o objetivo de garantir maior disponibilidade das máquinas agrícolas. Essa frente conta ainda com a já conhecida ferramenta de compras de insumos e crédito rural, que estão bem consolidadas e muito utilizada pelos parceiros.

A frente de inovação Sistema de Construção Participativo promove a integração entre a Comunidade Cultivar por meio do Fórum Estratégico de Fornecedores de Cana, onde se discutem temas de interesse do programa e garante ao programa Cultivar a oferta da melhor proposta de valor do mercado. E agora se inicia o Fórum de Sucessores, que mobiliza os filhos e herdeiros dos parceiros no desenvolvimento e aprimoramento das competências do negócio canavieiro.

A plataforma do programa é única e inovadora por focar no desenvolvimento dos produtores e o consequente desenvolvimento de todo o setor. “Ao oferecer um portfólio de benefícios e serviços para apoiar o desenvolvimento agronômico e do ambiente de negócio, a Raízen dá um passo importante para suportar um novo momento do mercado”, destaca José Carlos Carramate, diretor de Negócios Agrícolas da Raízen.

Com o lançamento do novo Cultivar, a Raízen reforça a importância do relacionamento com os produtores e na frente de Inovação Reconhecimento e Recompensa garante a meritocracia aos produtores que atingirem suas metas de produtividade. “Queremos fortalecer cada vez mais o relacionamento com nossos produtores, que devem se sentir parte do programa Cultivar. Eles são fundamentais para o negócio. O investimento na nova fase ‘Vamos Juntos’ permite estreitar ainda mais o relacionamento, desenvolver esses parceiros, dar acesso às novas tecnologias e compartilhar conhecimentos, além de atrair novos parceiros para o negócio”, reforça Jurandir Junior, gerente do Programa Cultivar.