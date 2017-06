Raízen leva Orquestra Paulistana de Viola Caipira para Jataí junho 1st, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Evento cultural patrocinado pela empresa acontecerá no sábado (3/6) e será gratuito para toda a população de Jataí e região

Nesse sábado, dia 3 de junho, a Raízen levará a Orquestra Paulista de Viola Caipira para Jataí. A apresentação será gratuita e acontecerá na Praça Tenente Diomar Menezes, com início às 17h. Com show de abertura da Orquestra Violeiros da cidade e a participação especial de Robertinho Peres e do grupo Os Regionais da Catira, o evento contará com um repertório repleto de sucessos da cultura sertaneja. A apresentação é parte do projeto Arte do Bem, um programa sociocultural que visa popularizar a música erudita. A organização do evento oferecerá transporte gratuito até o local, com saída em 15 pontos, distribuídos em dois roteiros.

A Orquestra Paulistana de Viola Caipira sobe ao palco com renomados artistas e compositores do gênero, exaltando a cultura sertaneja nacional. São quase 20 anos de trajetória musical desde sua fundação. Em formação orquestral, a viola caipira de dez cordas embala sons da tradicional música caipira de raiz a incursões inusitadas e originais na música erudita, MPB, new age e world music sejam cantadas ou instrumentais.

O evento é patrocinado pela Raízen e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Jataí. A iniciativa da Raízen de levar apresentações culturais é parte da diretriz de atuação da empresa com as comunidades do entorno de suas unidades. “Acreditamos que o desenvolvimento social se dá em função de oportunidades de acesso à cultura, à educação, à qualificação e ao esporte. Por isso, investimos na promoção de iniciativas culturais como essa. Temos muita satisfação de proporcionar à população de Jataí esses eventos de cultura e lazer”, afirmou Edenilson Aparecido de Almeida, coordenador administrativo da unidade.

SERVIÇO – APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA PAULISTANA DE VIOLA CAIPIRA

Quando? Sábado, dia 3 de junho, às 17h.

Onde? Praça Tenente Diomar Menezes, Jataí/ GO.

Quanto? Evento gratuito.

Como chegar? Transporte gratuito, com saída de 15 pontos, divididos em duas linhas.

TRANSPORTE GRATUITO

Será oferecido transporte gratuito até o local do evento. A saída dos ônibus será por meio de dois roteiros, conforme abaixo, às 16h. Para reservar seu lugar, basta enviar um e-mail para daniel@articular.art.br. Na volta do evento, o retorno está programado para 30 minutos após o término da apresentação.

Locais de saída do transporte:

– Roteiro 01:

Setor Mauro Bento: Av. 41 em frente ao Posto de Saúde

Setor Colmeia Park: Av. Ribas Marques – Supermercado Paizão

Setor Dom Abel e Santa Terezinha: Av. Coronel Belmiro – Supermercado Elshandai e Super Giro

Setor Campo Neutro: Rua do Bosque – Triângulos Bar

Setor Jacutinga e Cidade Jardim I: Av. João Otoni de Carvalho – Ponto de Coletivo CIMEI

Cidade Jardim II: Rua 04 – em frente ao Posto de Saúde

Vila São Pedro: R. Pedro Ludovico – Ponto de Coletivo da Igreja Santana

– Roteiro 02:

Setor Estrela Dalva: Rua Francisco Antônio – Panificadora

Setor Francisco Antonio: R. Manoel Capado, esquina com João Teófilo

Setor Sebastião Herculano: R. 01, esquina coma R. 04

Vila Sofia: Av. Jerônimo Vilela – em frente ao Hotel

Setor Jardim América: Av. Jerônimo Vilela – em frente ao Restaurante

Vila Paraíso: Av. Saiid Abdalla – em frente à Praça

Cohacool 5: Rotatória – Supermercado Rabber

Vila Fátima: Rua Riachuelo – Antigo Forum

Sobre a Raízen

A Raízen se destaca como uma das empresas de energia mais competitivas do mundo e uma das maiores em faturamento no Brasil, atuando em todas as etapas do processo: cultivo da cana, produção de açúcar, etanol e energia, comercialização, logística interna e de exportação, distribuição e varejo de combustíveis. A companhia conta com cerca de 30 mil funcionários, que trabalham todos os dias para gerar soluções sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento do país, como a produção de bioeletricidade e etanol de segunda geração a partir dos coprodutos da cana-de-açúcar. Com 24 unidades produtoras, a Raízen produz cerca de 2,1 bilhões de litros de etanol por ano, 4,5 milhões de toneladas de açúcar e tem capacidade para gerar cerca de 940 MW de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A empresa também está presente em 66 bases de abastecimento em aeroportos, 67 terminais de distribuição de combustível e comercializa aproximadamente 25,2 bilhões de litros de combustíveis para os segmentos de transporte, indústria e varejo. Conta com uma rede formada por mais de 5.900 postos de serviço com a marca Shell, responsáveis pela comercialização de combustíveis e mais de 950 lojas de conveniência Shell Select. Além disso, a companhia mantém a Fundação Raízen, que busca estar próxima da comunidade, oferecendo qualificação profissional, educação e cidadania. Criada há mais de 14 anos, a Fundação Raízen possui seis núcleos no interior do Estado de São Paulo e um em Goiás e já beneficiou mais de 13 mil alunos e mais de 4 milhões de pessoas com ações realizadas desde 2012.

Para mais informações:

Loures Consultoria – Comunicação e Relações Corporativas

Cristina Milhassi

Tel.: + 55 11 98284 .8182

Email: cristina.milhassi@louresconsultoria.com.br