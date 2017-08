Rally da Pecuária realiza eventos técnicos em Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo agosto 10th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

Encontros reúnem produtores e profissionais do setor para discutir perspectivas de preços e produtividade

Em sua última semana em campo, o Rally da Pecuária 2017 realizará quatro eventos técnicos em Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Equipe 7 abrirá os trabalhos em Goiânia/GO, nesta segunda-feira, dia 14. O encontro com produtores do Estado será na FAEG – Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, às 19h. Na manhã seguinte, a Equipe seguirá para o Mato Grosso do Sul. A primeira região visitada no Estado será a de Cassilândia, seguida de Camapuã, onde realizam evento técnico na quarta-feira, dia 16.

Na quinta, dia 17, a partir das 9h30, o coordenador do Rally, Maurício Palma Nogueira, fará palestra sobre perspectivas da pecuária de corte no Brasil na Acrissul (Associação dos Criadores de MS), em Campo Grande. Na sequência, a Equipe irá para Três Lagoas. Na sexta-feira, dia 18, deixará o Estado seguindo para São José do Rio Preto (SP), onde a expedição será finalizada com novo evento técnico no Ipê Park Hotel, às 19h.

Nesta edição, a expedição técnica somou 12 eventos para produtores e profissionais do setor e 10 “oficinas da produtividade”. O Rally da Pecuária inovou no formato dos eventos com a interação dos profissionais da Agroconsult e das empresas patrocinadoras com o público presente, formado por produtores e técnicos do setor, gerando debate sobre o tema “Produtividade e eficiência: o que era diferencial agora é sobrevivência”.

O Rally está em campo desde maio com 7 equipes que percorrerão cerca de 70 mil quilômetros em 11 estados responsáveis por 86% da produção de carne e 82% do rebanho nacional – Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia e Acre.

Para coletar informações, as equipes utilizam levantamentos qualitativos pelo contato direto com produtores e lideranças regionais, e quantitativos, por meio de amostragem de pastos, índices zootécnicos, composição do rebanho, estimativa de confinamento, sistema de gestão e produção permitindo uma avaliação consistente das produções e realidades regionais.

A expedição é organizada pela Agroconsult e patrocinada por Banco Santander, Boehringer Ingelheim Saúde Animal, Dow AgroSciences, DSM/Tortuga, Fertilizantes Heringer, JBS, Phibro Animal Health e Volkswagen, com apoio da ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne), CNA (Confederação Nacional da Agricultura), Agrosatélite, FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável).

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo site www.rallydapecuaria.com.br, com informações atualizadas diariamente pelo www.twitter.com/RallydaPecuaria e https://www.facebook.com/rallydapecuaria/

Evento em Goiânia: Produtividade e Eficiência: O que era diferencial agora é sobrevivência

Data: 14 de agosto, às 19h

Local: FAEG – Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás

Endereço: Rua Oitenta e Sete, 662 – Setor Sul – Goiânia/GO

Inscrições: http://pages.rdstation.com.br/evento-goiania

Evento em Camapuã: Produtividade e Eficiência: O que era diferencial agora é sobrevivência

Data: 16 de agosto, às 19h

Local: Salão Conviver

Endereço: Rua Antônio João, 366 – Centro, Camapuã/MS

Inscrições: http://pages.rdstation.com.br/evento-camapua-ms

Evento em Campo Grande: Produtividade, rentabilidade e perspectivas para a pecuária de corte no Brasil

Data: 17 de agosto, às 9h30

Local: Acrissul

Endereço: Parque Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho – Campo Grande/MS

Inscrições: http://sba1.com/rallydapecuaria

Evento em São José do Rio Preto: Produtividade e Eficiência: O que era diferencial agora é sobrevivência

Data: 18 de agosto, às 19h

Local: Ipê Park Hotel

Endereço: Rodovia Washington Luís, km 428 – Cedral, S. J. do Rio Preto/SP

Inscrições: http://pages.rdstation.com.br/evento-sao-jose-do-rio-preto