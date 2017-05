Rally da Safra 2017 avalia lavouras de milho safrinha no Sudoeste de GO maio 16th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Expedição técnica percorrerá regiões de Mineiros e Rio Verde

O Rally da Safra 2017, maior levantamento da safra de grãos do Brasil, chega ao Sudoeste de Goiás, após deixar o Mato Grosso. A partir desta quinta-feira, dia 18 de maio, os técnicos da Equipe 10 deixam Rondonópolis em direção às regiões de Mineiros e Rio Verde para avaliar lavouras de milho segunda safra. No sábado, os técnicos encerram esta etapa no Estado, seguindo para Campo Grande (MS).

A estimativa pré-Rally aponta que a safrinha de milho 2016/17 resultará numa produção de 67 milhões de toneladas, aumento de 49% em relação à safra passada e 23% acima do recorde anterior, alcançado em 2014/15.

As boas condições das lavouras justificam essa expectativa, a ser confirmada pelo trabalho de campo. A temporada atual se desenvolve num clima melhor do que o do ano passado, marcado pela seca nas principais regiões produtoras do país no período de desenvolvimento da safrinha. A área plantada no país é estimada em 12 milhões de hectares, uma expansão de 10% sobre 2015/16.

No Sudoeste de GO, região mais tradicional para o plantio de safrinha, as chuvas são irregulares desde abril. Mas a Agroconsult, organizadora da expedição técnica, considera as condições das lavouras melhores do que as de 2015/16.

Na primeira etapa do Rally da Safra 2017, os técnicos percorreram os principais Estados produtores de soja entre janeiro e março, com oito equipes. A nova etapa, que avalia as lavouras de milho segunda safra, vai de 8 de maio a 9 de junho, nos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

O período de avaliação teve de ser estendido até junho no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Nesses estados, o alongamento do ciclo da soja observado na safra de verão atrasou o plantio do milho safrinha. Por isso, a Equipe 11 foi postergada em duas semanas em relação ao previsto originalmente, para garantir maior precisão na avaliação das lavouras. Os estados visitados representam 84% da área plantada do milho segunda safra. Ao todo, o Rally da Safra 2017 percorrerá aproximadamente 95 mil quilômetros com as 11 equipes, sendo que, somente na etapa safrinha serão cerca de 15 mil quilômetros.

Organizado pela Agroconsult, o Rally da Safra 2017 chega à 14ª edição com patrocínio do Banco Santander, Bayer, Monsanto, Pirelli, VLI, Volkswagen, Yara e com apoio da Aprosoja MT, Agrosatélite, FIESP, Fundação Agrisus e Impar Consultoria no Agronegócio.

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo site www.rallydasafra.com.br, com informações atualizadas diariamente no www.twitter.com/RallydaSafra, www.facebook.com.br/RallydaSafra e www.instagram.com/rallydasafra.

ROTEIRO

EQUIPE 10 – EQUIPE SAFRINHA CENTRO-OESTE DATA MUNICÍPIO UF OBSERVAÇÃO 15/mai seg Cuiabá MT Concentração da Equipe 16/mai ter Primavera do Leste MT Pernoite 17/mai qua Rondonópolis MT Pernoite 18/mai qui Mineiros GO Pernoite 19/mai sex Rio Verde GO Pernoite 20/mai sáb Campo Grande MS Final da Etapa