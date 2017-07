Realidade educacional do país está longe da ideal junho 30th, 2017 Diretor Educação Google+ LinkedIn Pinterest

Para especialista falta amparo para que os docentes possam lecionar com efetividade

Não precisamos ir longe para descobrir a quantas anda a educação no Brasil. Pergunte ao professor do seu filho como é lecionar e quais as suas principais dificuldades e obrigações. O papel do professor vai além da sala de aula, e segundo Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga, especialista em educação especial e em gestão escolar, isso pode afetar diretamente o desempenho do seu papel. “Hoje, o professor tem que lidar com situações que vão além do seu dia a dia em sala. Além de dar aulas, corrigir provas e ajudar seus alunos, ele precisa controlar problemas graves da nossa educação como a falta de estrutura, a falta de materiais e a falta de apoio organizacional”, comenta.

Para a especialista, a realidade em sala de aula está longe do ideal e, para piorar, os órgãos competentes e responsáveis não são capazes de solucionar os problemas para que os professores possam ensinar e os alunos possam aprender em condições adequadas e eficazes. “Para que o professor realize seu trabalho é relevante que ele tenha a seu favor um ambiente que o respeite e escute suas necessidades e inquietações, pois enquanto o sistema não toma as medidas adequadas, torna-se um tanto inviável exigir da docência avanços significativos”, detalha a especialista.

Não bastasse isso, os valores construídos pela comunidade escolar parecem estar em decadência, o que prejudica todo o processo. Ainda segundo a psicopedagoga, um dos maiores problemas enfrentados pelo professor em sala é a inversão de papéis, principalmente quando o aluno quer mostrar certa autoridade. “Não são raros casos de alunos que por acreditar estar pagando a mensalidade da escola, acreditam que devem ter todas as suas vontades obedecidas pelo docente. Infelizmente, não temos amparo e respeito para lecionar com qualidade”, relata Ana Regina.

Por isso, os professores devem estar amparados, para que possam desenvolver seu trabalho com qualidade. “Esses aspectos deixam claro que é preciso dar mais atenção a base, as leis, as referências, para que o professor tenha mais segurança para trabalhar. Exigir é preciso, mas adequar e dar as devidas condições de trabalho é fundamental”, completa a especialista.